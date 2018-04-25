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    Аналитика и комментарии

    Охрименко про курс доллара и МВФ: наша экономика не поддается пониманию

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (654)

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    Курс доллара к концу 2018 года может вырасти до 27-28 гривен, но это не главная проблема: гораздо важнее – уровень инфляции, который в стране просто зашкаливает, считает экономический эксперт Александр Охрименко.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Если Украина и получит пятый транш МВФ на сумму 1,9 миллиарда долларов, он может стать последним для страны до 2020 года. Об этом идет речь в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

    Агентство полагает, что после проведения выборов в 2019 году в Украине процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

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    Кроме этого Standard & Poor's откорректировало ожидания курса гривны на конец этого года – с 27,3 грн/$ до 29,5 грн/$. При этом прогноз продлен еще на несколько лет вперед: если раньше в агентстве прогнозировали, что в конце 2019 и 2020 годов курс гривны будет оставаться стабильным на уровне 27,5 грн/$, то теперь рассчитывает на его ослабление к концу следующего года до 30,5 грн/$ с последующим укреплением до 29,8 грн/$ к концу 2020 года и 28,8 грн/$ – к концу 2021 года.

    "Они серьезно не изучают нашу экономику"

    При составлении своих прогнозов Standard & Poor's серьезно не изучают украинскую экономику, поэтому обсуждать отчет агентства стоит со скепсисом, считает экономический эксперт, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    Он напоминает, что S&P в 2017 году прогнозировало, что к концу года курс доллара достигнет 32 гривен. 

    "Они говорят, что курс будет 30, а потом будет ревальвация. А в 2021 году курс будет 28,8 за доллар. На основании каких расчетов это делали? Почему после курса 30 будет ревальвация? Какие факторы? (Это берется) с потолка", – отмечает эксперт. 

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    Скорее всего, будет как раз наоборот, считает Охрименко: в 2018 году курс может быть 28,8, а в 2021 – 30. 

    В то же время директор Украинского аналитического центра не хочет давать своих прогнозов по курсу доллара и гривны, считает это бессмысленным.

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    "Тень" и "матрасы"

    По словам Охрименко, то, что произошло в 2017 году в Украине – с точки зрения экономической теории этого быть не может. 

    "Берешь американского лауреата – а он не знает. Потому что с точки зрения экономической теории, при такой высокой инфляции – 16% в 2017 году, ВВП вырасти не может. Он должен был упасть. Но у нас предварительный рост – 2%. Может, будет и больше. Этого быть не может", – сообщил эксперт.

    Кроме этого, прогноз усложняется тем, что в Украине – 50% ВВП в тени, на руках у населения – 90 миллиардов долларов. 

    "Курс (к концу 2018 года) может быть 27-28. Но инфляция будет высокой. И это действительно проблема. Потому что у нас инфляция зашкаливает при стабильном курсе. С точки зрения теории этого быть не может, но с точки зрения Украины – это есть", – подытожил Охрименко.

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