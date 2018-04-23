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    Транш МВФ станет последним для Украины - S&P

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (652)

    (обновлено: )17420
    Согласно заявлению международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, принимая во внимание график проведения выборов, агентство не прогнозирует предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Пятый транш кредита Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года, сообщается в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

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    "Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года", — говорится в сообщении.

    Агентство полагает, что после проведения выборов процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

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    Напомним, в ближайшее время Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

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