Все течет и тает. Экспертный прогноз курса доллара на весну

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Курс доллара на межбанке снизился. По состоянию на 12:00 12 марта средневзвешенный курс был на уровне 25 гривен 92 копейки.

Таким образом, с 26 февраля гривна продолжает постепенно укрепляться. К слову, Нацбанк на 12 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26 гривен 9 копеек.

Чем обусловлено укрепление нацвалюты, и что будет с курсом далее, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

facebook.com/viktor.fedorov.7739 Экономический эксперт Виктор Федоров.

Чем вы можете объяснить, что именно влияет сейчас на курс гривны, почему он укрепляется? Чем можно объяснить ревальвацию гривны и избыток доллара?

— Вот последняя неделя укрепления гривны — это действия НБУ, связанные с повышением ставки, и действия Минфина, связанные с повышением ставки на первичных аукционах по ОВГЗ. Это совершенно очевидные вещи.

Сейчас НБУ объявляет аукцион на покупку валюты. Это для чего?

— НБУ в данной ситуации пополняет свои резервы. УНИАН Львов: укрепление гривны продлится недолго

Как долго это будет продолжаться — ревальвация гривны?

— Я думаю, что до лета. Другое дело, что темпы этой ревальвации существенно замедлятся.

Почему к лету? Что должно произойти впоследствии?

— Это все те же факторы, которые имеют место каждый год. Они в этом году не отменяются. То есть увеличение продажи валюты сейчас для посевной аграриям, это увеличение деловой активности в первой половине года у металлургов, у всех экспортеров, то есть увеличение поступления валюты в страну, и, собственно говоря, из тех новых вещей, которые в этом году будут, это высокие ставки по ОВГЗ, как минимум, до середины года.

Говорят, что здесь причина не сезонные факторы, а будущие выборы.

— Я даже обсуждать не хочу. Ничего общего нет.

Как изменения на валютном рынке отразятся на ценах?

— Цены будут несколько снижаться. И это, кстати, одна из целей, которой добивается НБУ повышением ставок и увеличением привлекательности внутренних государственных облигаций. Цены будут снижаться.

Какой ваш прогноз по паре гривна-евро?

— На самом деле, здесь нужно делать прогноз по паре евро-доллар. Евро глобально будет расти, во всяком случае, до середины года. Причины в том, что администрация США делает все для ослабления доллара, и пока она побеждает европейский Центральный банк. Это делают для того чтобы сделать более привлекательными свои экспортные товары. Кстати, вот укрепление гривны негативно влияет на конкурентоспособность наших экспортеров. Это негативный фактор. То есть евро по отношению к доллару будет дорожать. Но если доллар будет дешеветь по отношению к гривне быстрее, то евро тоже будет дешеветь.

И тем более, наверное, учитывая те решения, которые недавно принял Трамп?

— Пока еще они не приняты, это пока заявления, не исключено, что это у Трампа бизнесмен в душе проснулся, и это один из методов торговли. Давайте дождемся действительно решений, которые приняты, для того чтобы оценивать. Если, действительно, будут введены пошлины на сталь, алюминий и другие товары, то я думаю, что начнется полномасштабная торговая война, что очень негативно скажется на ВВП мировом, а учитывая, что наша страна является экспортно ориентированной, негативно скажется и на нашей экономике. В том числе и на курсе гривны. Я говорю о глобальной мировой торговой войне. Речь идет не о том, что мы не сможем в США экспортировать наш металл, это очень небольшие объемы. А речь идет о том, что будет замедляться мировая экономика, и в связи с этим и в Китае, и в Европе, и в Африке, и в Турции, будет меньше потребностей в нашей руде и в нашем металле.

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Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявлял, что падение гривны превысит прогнозы правительства. При этом он подчеркнул, что каким индексом не измеряй изменение цен на продукты, доходы украинцев от этого не увеличатся.