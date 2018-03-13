Крекс, бекс, фекс и... Чего стоит новая газовая сказка от Гройсмана

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что к 2022 году страна может сократить потребление газа на 5 млрд кубометров — до 13 миллиардов кубов. Поводом для оптимизма является активное внедрение населением солнечных электроустановок и энергосберегающего оборудования, написал он на своей странице в Facebook.

Гройсман похвастался тем, что в Украине уже 1 тысяча ОСМД воспользовались "теплыми кредитами". Кроме этого, количество частных домохозяйств, у которых уже есть солнечная электроустановка, возросло с 21 в 2015 году до более 3 тысяч в 2017 году.

По данным главы правительства, в 2014 году Украина потребила 24 млрд кубов газа, в 2017 — 18 млрд кубов. Таким образом за три года потребление газа уменьшилось на 6 млрд кубов.

Сейчас мало кто помнит, что в качестве панацеи от российского газа в 2014 году предлагалось использовать украинскую вербу. По уверениям тогдашнего министра аграрной промышленности Игоря Швайки, Украина в течение пяти лет может получить 10 миллиардов кубов газа, выращивая на торфяниках энергетические растения: свичграс, мискантус и энергетическую вербу.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский считает, что если энергоэффективность будет финансироваться на том же уровне, как она финансируется сейчас, то сокращение потребления газа произойдет за счет энергетической бедности, то есть за счет отказа населения от газа и возврата к дровам.

"Кроме того, не учтены экономические показатели — как будет развиваться экономика. Если начнется экономический рост, сокращение потребления вызывает большие сомнения. Тут важно, о каком секторе мы говорим. Если в целом, то это вопрос привязки к экономическим показателям. Если мы говорим о бытовом секторе, то здесь без целевой программы, под которую можно привлечь финансирование, те же кредиты ЕБРР, реализовать такие планы будет достаточно сложно", — сказал РИА Новости Валентин Землянский.

По словам эксперта, в целом логика процесса достаточно хороша, и резерв для сокращения потребления газа существует.

"Но резерв этот состоит, действительно, первое — в модернизации предприятий коммунальной энергетики, второе — газового оборудования в частных домохозяйствах, которое потребляет много газа. И третье — это комплексная термомодернизация домов. Это три составляющие, которые должны быть реализованы. Теперь под эти громкие заявления хотелось бы увидеть четкую понимаемую программу действий", — пояснил Землянский.

Прозорливый Гройсман

Но премьер не только обещает сократить потребления газа. На заседании правительства 28 февраля, он заявил, что видит, «что мы в течение нескольких лет выйдем на полное обеспечение Украины собственным газом».

Чтобы понять, насколько прозорлив Владимир Гройсман, стоит напомнить, что летом 2014 года, когда Россия прекратила поставки газа, Гройсман, будучи тогда вице-премьером — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заявлял, что перспектива пережить отопительный сезон 2014-2015 годов без закупок газа из РФ реалистична.

"У нас достаточно высокие шансы пройти отопительный сезон напряженно, но стабильно. Есть варианты, которые позволят нам, в том числе, при поддержке европейских партнеров, решить эту проблему и стать сильнее", — сказал тогда Гройсман.

Европейские партнеры, напуганные перспективной замерзнуть, вынуждены были вмешаться, и Россия возобновила поставки.

Но и тогда Гройсман, возглавляющий энергетический кризисный штаб, признавал, что дефицит газа составляет 5 миллиардов кубов. При этом он уверял, что если проводить меры жесткой экономии, на которых настаивало правительство, можно достичь необходимого баланса: "Сделать это чрезвычайно трудно, но возможно".

Вишенка на тортик от Гройсмана

Однако сейчас премьер украсил тортик "сокращения потребления газа" и переход на полное обеспечение страны газом собственной добычи своеобразной вишенкой.

"Это означает, что мы начнем системное снижение цен на газ, и это будет правильным и системным шагом. Не так, как сегодня может кто пообещать, что завтра что-то опустит. Это невозможно, вы сами понимаете, что, если в Украине будет несколько цен на газ, на этом будут снова зарабатывать те, кто оперирует газом, и будут себе покупать новые самолеты, другие прихоти выполнять, и это недопустимо", — заявил Гройсман на заседании Кабмина.

Интересно, кого конкретно имел в виду премьер, говоря о тех, кто "оперирует газом" и выполняет свои "прихоти"? Ведь в Украине один монополист — НАК "Нафтогаз Украины" в лице "Укргаздобычи". Не значит ли это, что именно Андрей Коболев и Юрий Витренко "покупают себе новые самолеты"?

Кроме того, некоторую оторопь вызывают слова премьера "сегодня может кто пообещать, что завтра что-то опустит». Ведь в начале отопительного сезона именно Владимир Гройсман "опустил" цены на газ для населения вопреки им же подписанному постановлению правительства, чем, кстати вызвал недовольство МВФ.

Более того, заявление Гройсмана, скорее всего, означает что до выхода на полное обеспечение собственным газом, цена на этот ресурс будет расти. И это логично, поскольку именно такие обязательства взял на себя Кабмин перед кредиторами.

Не посеешь — не пожнешь

Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев утверждает, что полное обеспечение Украины собственным газом не означает "системного снижения цены" на него.

"Переход на собственный газ вполне реален за счет увеличения его добычи. Ограничения заключаются в стоимости такого прироста. Если найдутся средства для того, чтобы разведывать новые месторождения, проводить опытно-промышленное освоение уже существующих месторождений, повышать коэффициенты газоотдачи (а их можно повысить, причем существенно, используя новые технологии). Таким образом мы сможем получать и большую отдачу нынешних месторождений и освоить новые. При этом речь не идет о больших месторождениях, как например Шабелинское, речь идет в первую очередь о месторождениях небольших — малых, средних, — которые в советское время просто не осваивались, так как экономика мыслила миллиардами, миллионами и прочими большими объемами. Если рачительно подходить к тем ресурсам, которые у нас есть, и их аккуратно осваивать, вкладывая ежегодно достаточно значительные средства, например, вкладывать в развитие нефтегазодобычи на порядок больше, чем вкладывается сейчас, то мы можем уже через 5-7 лет выйти на экспорт. Это вполне реально, и у нас есть ресурсы, достаточные, для того чтобы их осваивать. Но для этого нужны деньги, технологии, специалисты, оборудование, как в любой другой отрасли реальной экономики", — сказал РИА Новости Геннадий Рябцев.

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При этом, подчеркивает эксперт, обещанное снижение цены на газ в эту логику не укладывается.

"Здесь у наших специалистов в правительстве возникает когнитивный диссонанс. Они по-прежнему считают, что граждане ожидают от государства подачек, низких цен, и самая главная задача государства — обеспечить низкие цены. До них как-то сложно доходит, что главная задача государства — обеспечить людям возможность заработать, причем заработать столько, сколько необходимо для обеспечения высокого уровня жизни, и задача государства помочь тем, кто не в состоянии этого сделать. Но таких не может быть больше 60% домохозяйств. И это означает, что представители власти решают совсем другие проблемы, которые абсолютно никак не связаны с поддержкой малообеспеченных слоев населения", — заключил Рябцев.