Дубинский: что будет с долларом перед выборами

РИА Новости Украина

В начале марта Нацбанк существенно укрепил курс гривны по отношению к доллару. Курс гривны по отношению к доллару повысился на 14 копеек, к евро — на 41 копейку, а к 10 российским рублям — на 9 копеек.

Эксперты ожидают стабилизации валютного рынка и укрепление гривны в связи с завершением отопительного сезона и снижением критического импорта. Тем более, что начало весны – активная фаза подготовки посевной кампании аграриев, под которую в страну поступает валюта. По прогнозам аналитиков, курс гривны в марте будет колебаться в диапазоне 26-27,5 грн/доллар.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский с удивлением отмечает, что уже год Украина не получает траншей МВФ, а гривна стабильна и даже укрепляется.

"Причем, происходит это на фоне очень слабого роста экономики, сопоставимого со статистической погрешностью. А также — при дефиците платежного баланса в январе на уровне ~ 0.5 млрд долларов", — пишет Дубинский у себя в Facebook.

По его мнению, причины исключительно в наличии денежных переводов украинских работников из-за рубежа.

"Пересланная в страну валюта идет не на накопления, а тратится на еду и оплату коммуналки. То есть, продается банкам, у которых затем ее выкупает НБУ", — отмечает обозреватель.

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Но здесь тоже есть нюансы, добавляет Дубинский. По сравнению с 2013 годом поступления валюты от переводов в Украину — сократились вдвое.

"И это — явно не конец. Остарбайтеры вывозят из страны семьи и сокращают свои переводы. Так что свой совет "покупайте доллар" я оставляю не изменным. Перед выборами дешеветь валюта точно не будет", — прогнозирует эксперт.