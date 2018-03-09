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09.03.201811:15
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    Дубинский: что будет с долларом перед выборами

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (112)

    (обновлено: )146972
    Финансовый обозреватель Александр Дубинский советует украинцам покупать доллар. По его прогнозам, перед выборами дешеветь валюта точно не будет.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В начале марта Нацбанк существенно укрепил курс гривны по отношению к доллару. Курс гривны по отношению к доллару повысился на 14 копеек, к евро — на 41 копейку, а к 10 российским рублям — на 9 копеек.

    Эксперты ожидают стабилизации валютного рынка и укрепление гривны в связи с завершением отопительного сезона и снижением критического импорта. Тем более, что начало весны – активная фаза подготовки посевной кампании аграриев, под которую в страну поступает валюта. По прогнозам аналитиков, курс гривны в марте будет колебаться в диапазоне 26-27,5 грн/доллар.

    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы несут деньги в банки, но там все хитро - Охрименко

    Финансовый обозреватель Александр Дубинский с удивлением отмечает, что уже год Украина не получает траншей МВФ, а гривна стабильна и даже укрепляется. 

    "Причем, происходит это на фоне очень слабого роста экономики, сопоставимого со статистической погрешностью. А также — при дефиците платежного баланса в январе на уровне ~ 0.5 млрд долларов", — пишет Дубинский у себя в Facebook.  

    По его мнению, причины исключительно в наличии денежных переводов украинских работников из-за рубежа.

    "Пересланная в страну валюта идет не на накопления, а тратится на еду и оплату коммуналки. То есть, продается банкам, у которых затем ее выкупает НБУ", — отмечает обозреватель.

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    Но здесь тоже есть нюансы, добавляет Дубинский. По сравнению с 2013 годом поступления валюты от переводов в Украину — сократились вдвое.

    "И это — явно не конец. Остарбайтеры вывозят из страны семьи и сокращают свои переводы. Так что свой совет "покупайте доллар" я оставляю не изменным. Перед выборами дешеветь валюта точно не будет", — прогнозирует эксперт. 

    Facebook Александра Дубинского
    Комментарий Александра Дубинского о курсе доллара
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