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    Коболев: "Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов деньгами

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    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (667)

    (обновлено: )55707
    По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, полученные от российского монополиста деньги планируют потратить на увеличение добычи газа и энергоэффективность.
    Андрей Коболев, глава Нафтогаза, выступает на пресс-конференции после газовых переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украины. НАК "Нафтогаз Украины" предпочел бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты, включая оплату газом, заявил глава компании Андрей Коболев.

    Петр Порошенко о решении Стокгольмского арбитража. Видео
    Канал на Youtube Петра Порошенко
    Порошенко и Коболев о победе "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    "Нас интересуют в первую очередь деньги. Мы открыты к разным предложениям, но в наших современных условиях и современном рынке газ равняется деньгам, поэтому особого смысла предлагать нам это нет", — сказал Коболев на пресс-конференции.

    "Мы уже позвонили ("Газпрому" — ред.) и попросили что-то нам отправить", — сказал Коболев на пресс-конференции в четверг, говоря о шагах украинской стороны для получения компенсации.

    Смотрите также: Решение Стокгольмского арбитража: Украину вытесняют с газового рынка ЕС

    Он добавил, что "Нафтогаз" хотел бы потратить компенсацию от "Газпрома" на увеличение добычи газа и энергоэффективность.

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