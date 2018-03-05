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05.03.201808:29
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    Экономика

    Гривна начинает неделю с укрепления по отношению к доллару

    (обновлено: )21510
    Официальные курсы валют на понедельник, 5 марта, установлены на следующем уровне: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 5 марта, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

    На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,54 грн, евро — 32,67 грн и 10 рублей — 4,68 грн.

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    Официальные курсы валют 2 марта были такими: доллар — 26,67 грн, евро — 32,46 грн и 10 рублей — 4,73 грн.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу. 

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