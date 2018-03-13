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    Нацбанк опустил курс доллара ниже 26 гривен

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    Национальный банк Украины опустил курсы доллара и евро ниже психологических отметок в 26 грн/долл и 33 грн/евро соответственно. Снижения курсов валют НБУ проводит в течение всего марта.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на вторник, существенно опустив курс американского доллара, сообщается на сайте НБУ.

    По сравнению с котировками валют на 12 марта курс доллара снизился ниже психологической отметки в 26 грн/долл до 25,92 грн/долл.

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    Курс евро также существенно снижен и установлен на уровне 31,89 грн/евро.

    Курс российского рубля — 4,57 грн/10 руб.

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