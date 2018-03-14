Львов: укрепление гривны продлится недолго

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Доллар бьет дно. На 13 марта Нацбанк установил его официальный курс на уровне 25 гривен 92 копейки. Последний раз американская валюта столько стоила в ноябре и в августе 2017 года, а потом гривна начала плавно дешеветь, и уже 15 января она достигла своего антипика — 28 гривен 84 копейки.

По мнению экспертов, сейчас гривна укрепляется из-за того, что часть покупателей решили повременить с покупкой валюты, а Нацбанк на межбанк с большими аукционами не выходил. В то же время на сегодня аналитики тоже обещают продолжение падения доллара и укрепление гривны.

Как долго продлится эта тенденция, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

В чем причина такого неожиданного укрепления гривны?

— Во-первых, ничего неожиданного не произошло. В начале года мы видели курс, который шел до 29, и НБУ принял некоторые меры по стабилизации и снижению в данном случае курса. Какие это меры? Прежде всего, это повышение, причем, двукратное, учетной ставки сначала до 16, а потом до 17%. То есть стоимость ресурсов или стоимость гривны выросла. И соответственно, банкам и коммерческим компаниям стало выгодно размещать гривневые ресурсы, не валютные, а именно гривневые ресурсы на корсчете в НБУ. Второй фактор, который повлиял на то, что все-таки курс стабилизировался и начал укрепляться, это то, что в начале года, помните, по решению Стокгольмского суда Украина должна была выкупить на два миллиарда долларов газа, но сейчас по окончательному решению в данном случае мы не просто выкупаем, а нам еще и должны 2,5 миллиарда долларов по взаимозачетам. То есть не нужно будет тратить деньги из золотовалютных запасов. И вот эти все факторы как раз сыграли свою роль, и играют пока свою роль в том, что курс укрепляется, и где-то еще по инерции он будет немножко откатываться ближайшие несколько дней.

Несколько дней или месяцев?

— Судя по заявлениям НБУ, что 17% учетная ставка достаточна для сдерживания инфляции. Второе — то, что все-таки на март-апрель нужно около 1,5-2 миллиарда долларов по внешним платежам нужно будет заплатить, и это говорит о том, что, в принципе, не так уже все радужно для гривны. И в данном случае опять же мы не понимаем, каким образом будут поступать эти 2,5 миллиарда долларов от "Газпрома", и будут ли вообще. Поэтому рынок среагировал на поступление, но будут ли поступать — тут вопрос. И вот эти факторы как раз будут действовать против гривны. А с другой стороны, есть решение Стокгольмского суда, есть решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро в ближайшее время от ЕС. Эти факторы говорят за гривну. Но мне кажется, что все-таки это будет перевешивать то, что все-таки гривна будет потихоньку ослабляться. Тем более, что мы видим, что в государственном бюджете на 2018 год заложен средний курс гривны к доллару 29,3. Вот сейчас мы видим курс 26, поэтому, я думаю, что в ближайшее время все-таки это будет стабильный курс, и он потихоньку будет расти.

Насколько приток вложений в ОВГЗ может в будущем повлиять на курс гривны?

— И тут палка о двух концах. Дело в том, что действительно были куплены и покупаются облигации под определенные проценты, и естественно, государство должно будет их погасить и выплатить эти проценты. То есть, по сути, государство заимствовало эти деньги на какое-то время. А с другой стороны, когда увеличивается стоимость привлекаемых ресурсов, соответственно, депозитов, значит, соответственно, увеличивается и кредитная ставка. А раз увеличивается кредитная ставка, то это для бизнесменов, для экономики не совсем выгодно, даже совсем даже не выгодно. Поэтому, с одной стороны, мы говорим о стабилизации курса, а с другой стороны, мы говорим, что стоимость кредитных ресурсов увеличилась. И соответственно, кредитование, которое и так находится сейчас на очень низком уровне, оно еще будет ниже. И вот здесь как раз учетная ставка играет кратковременную позитивную роль. А дальше, я думаю, что она не то, что стабилизируется, НБУ в ближайшие 2-3 месяца будет ее потихоньку понижать, я думаю, до 15-16%, поскольку даже на 15-16 % эта ставка все-таки достаточно высоковата. Но опять же есть параметры — 29,3, и конец года мы должны будем закончить с курсом 30-31, чтобы выйти на средний 29,3. Вот как раз эта ставка должна будет соответствовать… А ставка является такой дубиной, регулятором курса.

Все эти колебания могут быть своего рода проявлением спекулятивных факторов на рынке?

— Собственно, весь рынок так всегда работал и работает. Дело в том, что спекулятивную часть никто ведь не отменял. Поэтому в данном случае, если НБУ выходит уже с аукционами на покупку валюты, он понимает, то есть не на продажу, а на покупку валюты, то есть они устанавливают аукцион в 100 миллионов долларов, они хотят купить. И в данном случае сам НБУ уже выходит с такой инициативой, чтобы купить валюту, если есть такой излишек. А мы знаем, что такой излишек есть, поскольку все-таки есть валютная выручка, которая сейчас должна поступать, уже и поступает в Украину. Это так называемая 50% обязательная продажа. И в данном случае НБУ скупая валюту, даже понимая, что к концу года он может ее продавать по курсу условно 29,30. И зачем, извините меня, штамповать деньги, когда можно сегодня купить, например, доллар, который стоит сегодня 25, его можно завтра продать по курсу 30. И вот эти 5 гривен, предположим, на миллиарде долларов — это 5 миллиардов гривен, которые можно сэкономить и пустить в экономику. Вот вам простой расчет.

Повлияет ли на курс гривны возможное назначение нового главы НБУ?

— Я думаю, что нет. Дело в том, что процентов на 90 рынок заложился все-таки в Якова Васильевича Смолия, и я думаю, что, скорее всего, не будет никаких нюансов с его назначением. Поэтому опять же фактически он выполняет роль главы НБУ уже, по-моему, год. И в данном случае здесь уже как раз тот случай, когда это будет, скорее всего, продолжение той политики, которую проводил НБУ последнее время.

Голос Столицы Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ

— Если бы представили купюры, новые купюры 500 и 1000 гривен, то наверное, можно было бы говорить о девальвации. А когда речь идет о монетах гривна, 2 и 5 — это больше косметический ремонт, я бы назвал. В таких монетах есть необходимость, и очень большая. Дело в том, что есть же купюросчетная машина. Вы представляете вот эти 1-2-гривновые, даже 5-гривновые купюры, которые, извините меня, пожеванные, пожмаканные, и вот ее вставлять в эту купюросчетную машину, и достаточно большие трудозатраты, и не всегда оно считается. И поэтому здесь есть, конечно же, сложности. И мы переходим на европейскую систему, там, где нет одноевровой бумажною купюры, а есть одноевровая монета. Поэтому мне кажется, что все-таки одно-, двух- и вот эти монеты, которые вводятся, это все-таки для облегчения работы и кассиров, и банков, с одной стороны, чтобы все-таки бумажные деньги меньше ходили в обращении. А с другой стороны, да, действительно, в перспективе все-таки одна, две, пять копеек, наверное, должны выходить из оборота.

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Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявлял, что падение гривны превысит прогнозы правительства. При этом он подчеркнул, что каким индексом не измеряй изменение цен на продукты, доходы украинцев от этого не увеличатся.