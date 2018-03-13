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13.03.201817:57
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    Доллар отреагировал снижением на отставку Тиллерсона

    (обновлено: )30630
    Евро на форексе подскочил до 1,2385 доллара, хотя до сообщений об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США курс колебался около уровня 1,2330 доллара.
    Доллары. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Доллар отреагировал снижением на мировых валютных рынках на сообщение об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, свидетельствуют данные торгов.

    Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил об отставке Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ.

    В частности, евро на форексе подскочил до 1,2385 доллара, хотя до сообщений о смене госсекретаря США курс колебался около уровня 1,2330 доллара.

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