Доллар отреагировал снижением на отставку Тиллерсона

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Доллар отреагировал снижением на мировых валютных рынках на сообщение об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, свидетельствуют данные торгов.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил об отставке Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ.

В частности, евро на форексе подскочил до 1,2385 доллара, хотя до сообщений о смене госсекретаря США курс колебался около уровня 1,2330 доллара.