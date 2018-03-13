Тиллерсон обвинил Россию в покушении на бывшего полковника ГРУ Скрипаля

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", — заявил Тиллерсон.

Он также дал понять, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

"Соединенные Штаты были в контакте с нашими союзниками в Соединенном Королевстве перед сегодняшним заявлением. Был в том числе и телефонный звонок между госсекретарем и министром иностранных дел (Великобритании Борисом) Джонсоном. Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", — сказал Тиллерсон.

"Мы согласны, что ответственные — и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, — должны столкнуться с должными серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать нашу реакцию", — заключил госсекретарь США.

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В понедельник днем, 12 марта, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

Ранее в МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. В своюочередь президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

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Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравилинервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.