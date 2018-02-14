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    Тиллерсон в среду проведет переговоры с сирийской оппозицией

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (414)

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    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля проведет встречу с Сирийской комиссией по переговорам в столице Иордании Аммане.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет в среду, 14 февраля, в Аммане встречу с членами Сирийской комиссии по переговорам (СКП), сообщили в Госдепе.

    "Госсекретарь Тиллерсон проведет встречу с Сирийской комиссией по переговорам в Аммане, Иордании", — отмечается в сообщении.

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    Тиллерсон также проведет переговоры с главой МИД Иордании и рабочий ланч с королем страны.

    Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. 

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