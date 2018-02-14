Тиллерсон в среду проведет переговоры с сирийской оппозицией

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет в среду, 14 февраля, в Аммане встречу с членами Сирийской комиссии по переговорам (СКП), сообщили в Госдепе.

"Госсекретарь Тиллерсон проведет встречу с Сирийской комиссией по переговорам в Аммане, Иордании", — отмечается в сообщении.

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Тиллерсон также проведет переговоры с главой МИД Иордании и рабочий ланч с королем страны.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США.