Эрдоган призвал США прекратить в Сирии "театр с ИГ и снять маски"

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. США должны прекратить "театр" в Сирии с борьбой против террористической группировки ИГ, которая оборачивается борьбой против Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ.

"У нас 911 километров границы с Сирией. Какая у них (США) связь с сирийской границей? Они уже потратили 550 миллионов долларов (на помощь YPG), но сейчас хотят увеличить эту цифру до трех миллиардов. Вы говорите, что боретесь против ИГ. А сколько вы уничтожили членов ИГ? Те, кто боролся против ИГ, сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать ИГ как повод. Пришло время закончить этот театр с ИГ, пора снять маски", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

"Нам говорят: "если нас ударят, мы жестко ответим". Те, кто это говорит это, никогда в жизни не пробовал османского кулака", — добавил президент Турции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.