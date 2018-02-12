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    Полиция сообщила подробности гибели сирийцев в Ужгороде

    (обновлено: )34701
    На месте ДТП погибли пассажиры 1994 и 1990 года рождения и водитель 1989 года рождения. Еще один человек - в реанимации. Все они - граждане арабской страны.
    В центре Ужгорода в ДТП погибли трое сирийцев
    ГУНП в Закарпатской области

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Смертельное ДТП с участием граждан Сирии произошло в Ужгороде 12 февраля, около 2.39 ночи, возле ночного клуба на улице Льва Толстого, сообщили в ГУНП в Закарпатской области.

    Ранее в соцсетях сообщили о гибели в аварии трех граждан Сирии возле драматического театра в Ужгороде.

    "На месте погибли пассажиры 1994 и 1990 года рождения и водитель 1989 года рождения. Еще один человек — в реанимации. Все они — граждане арабской страны, один из них — студент УжНУ", — говорится в сообщении полиции.

    ГУНП в Закарпатской области
    Полиция сообщила подробности гибели сирийцев в Ужгороде

    Врезавшийся в дерево Land Rover был на иностранных номерах, уточнили правоохранители.

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