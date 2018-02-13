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    Глава Пентагона не располагает данными о гибели россиян в Сирии

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (413)

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    На прошлой неделе коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США, передает агентство Рейтер.

    "Мне не поступало информации о том, что некие русские, солдаты, не относящиеся к военнослужащим РФ, а контрактники из России, были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона", — заявил Мэттис, находясь в Европе.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны.

    В ночь на четверг, 8 февраля, коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

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    По данным минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ". Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.

    Ранее сообщалось, что в Сирии погиб россиянин, воевавший в Донбассе

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