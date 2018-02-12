В Сирии погиб россиянин, воевавший в Донбассе

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Активист "Другой России" Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции, сообщил РИА Новости координатор организации Александр Аверин.

"Да, к сожалению, могу подтвердить эту информацию. 7 числа погиб Кирилл Ананьев в Сирии во время авиаудара международной коалиции", — сказал Аверин РИА Новости в понедельник.

Он добавил, что ранее Ананьев воевал в Донбассе, после чего уехал в Сирию. "Он не был военнослужащим официально", — отметил Аверин.

Решение о прощании будут принимать родственники погибшего активиста, сообщил Аверин. По его словам, у Ананьева осталась жена и дети.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ".

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что за первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали 1 тысяча человек.