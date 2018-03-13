Трамп объяснил отставку Тиллерсона

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула. Телеканал CNN транслировал подход президента к прессе.

В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку. "Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали неодинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.

Говоря о Тиллерсоне он заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком. "Мы думаем по-разному, …я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп.

В свою очередь заместитель госсекретаря Стив Голдштейн сообщил РИА Новости, что Рекс Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения с поста госсекретаря США и не обсуждал это с Дональдом Трампом.

"Госсекретарь намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности. Госсекретарь не говорил с президентом и не знает о причинах (увольнения)", — сказал он.

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По словам Голдштейна, Тиллерсон благодарен за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и желает назначенному на эту позицию Майку Помпео всего наилучшего.