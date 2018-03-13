Трамп объяснил отставку Тиллерсона

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    Говоря о Рексе Тиллерсоне, Дональд Трамп заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком. При этом он добавил, что у них "разногласия во мнениях".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением позиций и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

    "Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула. Телеканал CNN транслировал подход президента к прессе.

    В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку. "Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали неодинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — сказал американский президент.

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    Говоря о Тиллерсоне он заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком. "Мы думаем по-разному, …я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп.

    В свою очередь заместитель госсекретаря Стив Голдштейн сообщил РИА Новости, что Рекс Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения с поста госсекретаря США и не обсуждал это с Дональдом Трампом.

    "Госсекретарь намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности. Госсекретарь не говорил с президентом и не знает о причинах (увольнения)", — сказал он.

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    По словам Голдштейна, Тиллерсон благодарен за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и желает назначенному на эту позицию Майку Помпео всего наилучшего.

    Во вторник утром Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ.
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