Киев надеется, что США исключат металл из Украины из-под защитных пошлин

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Минэкономразвития Украины принимает меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых США ограничительных мер на металлургическую продукцию, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе рабочей встречи с представителями металлургической промышленности, которая состоялась в понедельник, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что правительство и министерство сделает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции на рынке США не претерпел негативных изменений.

"Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. Мы имеем надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Убежден, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под действия защитных пошлин", — цитирует пресс-служба Кубива.

По его словам, большое внимание уделяется постоянному диалогу между Украиной и США по улучшению условий и расширение возможностей доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США, а также рынков Азии и Африки.

В четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин.