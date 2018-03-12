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    В мире

    В США взорвалась посылка. Есть раненые

    (обновлено: )15701
    Новый взрыв произошел в жилом доме. Женщина около 70 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая госпитализирована с травмой, напрямую не связанной со взрывом.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Еще одна посылка взорвалась в американском городе Остин в штате Техас в понедельник, два человека пострадали, сообщает телеканал KXAN.

    Новый взрыв произошел в жилом доме. Женщина около 70 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая госпитализирована с травмой, напрямую не связанной со взрывом.

    Имеет ли этот инцидент отношение к первому, пока неизвестно, отмечает телеканал. Полиция проводит расследование.

    Ранее в понедельник взрывное устройство сработало на пороге одного из частных домов Остина. Семнадцатилетний молодой человек скончался на месте, женщина в возрасте около 40 лет с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу. Как сообщила полиция, данное преступление может быть связано с другим похожим взрывом, который произошел 2 марта. В тот день взрывчатка так же взорвалась на пороге частного дома, в результате чего погиб один человек.

    В декабре минувшего года в офис немецкого правительства прислали посылку с гранатой.

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