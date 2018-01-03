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    Экономика

    Власти отложили введение налога на заграничные посылки на год

    (обновлено: )5102
    Ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начал действовать с 1 января 2018 года. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.
    Посылка
    tut.by

    Посылки. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
    Ограничения на посылки из-за границы: как это работает?
    КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.

    В декабре Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ограничение безналогового ввоза товаров в Украину: не более трех посылок в месяц суммарной стоимостью 150 евро.

    Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете "Голос Украины".

    В то же время, ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начал действовать с 1 января 2018 года, отмечает УНИАН. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро. При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

    Напомним, ранее таможенники обнаружили в микроавтобусе, который перевозил посылки для украинских заробитчан в Италии, 10 корпусов магазинов автомата Калашникова.

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