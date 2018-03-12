Что в мире: гибель дочери турецкого магната, Украина между РФ и США

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РИА Новости Украина

Детоксикация Нацфронта

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на съезде партии в Лилле переизбрана на пост главы движения. Впрочем, как отмечают западные СМИ, больший интерес вызывает не переизбрание, а новое название партии.

"Обозначение "FN (от франц. Front national "Национальный фронт" – ред.)" теперь осталась в прошлом", — пишет французская газета Figaro.

Как пишет издание, Марин Ле Пен, долго вынашивая эту идею, "уступила в надежде разбить стеклянный потолок, отделяющий ее от власти". Как отмечает газета Financial Times, смена имени необходима также для "повышения привлекательности". Кроме того, как пишет издание, это необходимо, что "укрепиться после поражения на прошлогодних президентских выборах во Франции". Кроме того, Telegraph отмечает, что новое название поможет избавиться от "токсичного прошлого с оттенком расизма".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Архивное фото

"Хотя Ле Пен частично почистила образ Нацфронта, очистительные работы не были абсолютно успешными", — пишет газета Guardian, намекая на опубликованную в субботу видеозапись, на которой лидер молодежного движения Нацфронта выкрикивает расистские оскорбления.

Сама лидер движения заявила, что старое название у многих ассоциируется со славной историей, которую "никто не может опровергнуть".

"Однако для многих французов это психологический барьер. Если мы хотим править, мы должны это сделать для французов", — приводит слова Ле Пен газета Monde.

Богатая наследница погибла в Иране

Частный турецкий самолет, на котором находились восемь пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в гористом районе Ирана, все 11 человек погибли, пишет в понедельник газета USA Today и другие зарубежные СМИ. Как отмечает газета Los Angeles Times со ссылкой на иранские СМИ, самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул.

"На борту самолета находилась дочь турецкого магната и семь ее друзей, они возвращались в Турцию после того, как несколько дней назад самолет отвез их в Дубаи на девичник", — сообщает газета New York Times.

В аккаунте девушки в Instagram размещены фотографии, на которых она изображена вместе с подругами в Дубаи. Причина происшествия пока не установлена, но очевидцы говорят, что видели, как незадолго до крушения из двигателя самолета шел дым. По данным СМИ, авария произошла через несколько недель после крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, самолет врезался в хребет Дена. В результате аварии погибли 66 человек. Как отмечает New York Times, самолеты часто летают в ОАЭ через Иран, так как "его воздушное пространство более безопасно, чем небо над другими странами региона, такими, как Ирак и Сирия".

Фото ntv.com.tr Место падения турецкого бизнес-джета, который перевозил дочь бизнесмена Хюсейна Башарана, Мину, и семь ее друзей

Давление на Мэй в связи с отравлением в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает на себе давление депутатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет газета Independent, депутаты и вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко требуют от Мэй "более жесткого подхода" в отношении президента РФ Владимира Путина, так как "палец подозрения продолжает указывать на Кремль".

По информации издания, министры, в том числе глава МИД Борис Джонсон намерены использовать встречу Совета национальной безопасности, чтобы "призвать к более строгим мерам, несмотря на то, что нет подтверждения того, что Россия причастна к атаке". Как сообщает издание Daily Mail, давление на Мэй увеличивается после того, как стало известно о пожертвованных российскими бизнесменами более 1 миллиона долларов британским консерваторам.

"Давление на Мэй растет, чтобы она вернула деньги и публично заявила о подозрениях в том, что Кремль стоит за попыткой убийства Сергея Скрипаля", — пишет Daily Mail. В свою очередь газета Times сообщает, что выступление Мэй ожидается в понедельник.

Коллаж Sky News Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Разрушение Китая

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку к Конституции о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру".

"Это может разрушить Китай", — пишет газета Guardian. Как отмечает издание, эта поправка "уносит Китай в эпоху Мао Цзэдуна". Немецкие СМИ задаются вопросом, будет ли теперь Си Цзиньпин "без границ".

"Си Цзиньпин навсегда, Депутаты Всекитайского собрания народных представителей "упразднили границы власти", — пишет газета Spiegel. Издание Business Insider полагает, что это решение Си Цзиньпина может быть продиктовано страхом перед возможным переворотом внутри партии.

Украинки и китайские мужья

Китайское издание "Феникс" пишет о проблеме "дефицита мужчин" в Новой Зеландии, России и Украине. По расчетам 2015 года, среди жителей Новой Зеландии возрастом от 25 до 49 женщин больше, чем мужчин на 50 тысяч человек. Далее, тенденция к дисбалансу только возрастает, и к 2017 году количество женщин "в остатке" достигнет 52 920 человек. Население Новой Зеландии небольшое, поэтому разница в более чем 50 тысяч женщин заслуживает чрезвычайного интереса. В то время как сами новозеландцы никак данное явление не комментируют, остальной мир переживает: австралийский ученый-демограф Бернард Солтер даже применил термин "дефицит мужчин", который описывает такую огромную разницу в соотношении мужчин и женщин в Новой Зеландии.

В результате этого, многие люди не могут усидеть на месте: они придумывают различные заголовки в интернете в надежде продвижения за счет темы "дефицита мужчин" в Новой Зеландии. Посыл в том, что только китайским многочисленным молодым людям под силу поехать в Новую Зеландию и спасти иностранных красавиц. Что касается России, Украины и других бывших советских республик, то здесь источники слухов еще сложнее отыскать, однако они все уверяют, что в России имеет место серьезный дисбаланс в соотношении мужчин и женщин, и что красотки Украины привлекают китайцев больше всего.

Местные СМИ сообщили, что в июне этого года на улицы Украины вышли сотни молодых красивых девушек с требованием к государству помочь им как можно скорее найти мужа. Журналисты нашли причину этому в серьезном дисбалансе в количестве мужчин и женщин.

"Подобные новости не редкость. Также на сайтах знакомств можно найти много якобы реальных историй о том, как кто-то привез к себе домой красотку из России или Украины", — отмечается в материале. Может сложиться такое ощущение, будто за границей наблюдается "жесткий дефицит мужчин", а китайское трудолюбие иностранные женщины воспринимают как качество настолько сексуальное, что некоторые даже отказываются выходить замуж за кого-либо, кроме китайцев.

Украина между США и Россией

Еще одно китайское издание Eastday.com анализирует вопрос отношений Украины с Россией и США в контексте последних лет.

За последние несколько лет отношения между США и Украиной стали заметно теплее, что не только заставило Россию побеспокоиться, но также вызвало сомнения и недовольство внутри самой Незалежной. Как заявил лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, без согласия Вашингтона "украинский марионеточный режим" не может принять ни одного стратегического решения касательно внутренней или внешней политики, Украина "превратилась в американскую колонию" и действует по указке Штатов.

facebook.com/petroporoshenko Флаг Украины и США

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"Его слова кажутся очень радикальными, однако они дают ясное понимание целей США — постоянное "подначивание" должно разъединить Украину и Россию", — говорится в статье. При подробном исследовании проблемы становится понятно, что, полагаясь на Америку, Украина играет с огнем.

Поговорка гласит, что мудр тот, кто шагает в ногу со временем. Украина, очевидно, переоценивает свои силы, и единственный пусть для нее — поддерживать равновесие между такими крупными державами, как Россия и США. Только оставаясь в стороне, она не окажется втянута в их спор. Уроки, которые мы можем извлечь из действий РФ в Грузии и из присоединения Крыма, показывают, что русские далеко не мягкотелый народ. И Россия, и Украина — республики бывшего СССР, на территории Украины проживает очень много русских, и умышленное разжигание конфликта американцами сделает плохо настоящим друзьям Незалежной. Факты говорят, что пострадают от этой распри только Россия и Украина. США, которые до сих пор не понесли ни малейшего ущерба, радуются чужой беде, и, несомненно, больше всего выигрывают от конфликта.