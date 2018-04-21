Каким будет курс доллара в Украине? Все зависит от транша МВФ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Основной неопределенностью курса гривны к доллару в этом году является вопрос продолжения сотрудничества с МВФ и получения от него новых траншей кредита. В случае получения транша курс доллара может остаться до конца года в пределах 27 грн, при отсутствии траншей – вырасти до 29 грн, сообщил РИА Новости Украина старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, перспективы получения транша МВФ пока остаются под вопросом. МВФ жестко стоит на позиции исполнения Украиной своих обязательств в рамках совместно принятой программы.

"В частности, к получению транша должен быть решен вопрос с Антикоррупционным судом, включая процедуру назначения его судей, а также установлены рыночные цены на газ для населения. Руководство страны пока не продемонстрировало политической воли реализовывать взятые на себя обязательства по эти пунктам реформ, а без этого на получение денег МВФ рассчитывать не стоит.

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Вероятно, риск неполучения траншей и закладывал Минфин, делая прогноз на следующий год. В то же время надо помнить, что ни Минфин, ни НБУ не таргетирует (регулируют — Ред.) курс доллара, он складывается на рынке под воздействием торгового баланса и движения капитала. Соответственно, в 2019 году основные факторы, влияющие на курс гривны, сохранятся. Это перспективы сотрудничества с МВФ, мировые цены на основные позиции украинского экспорта (черные металлы, руда, зерно и т.д.), интерес иностранных инвесторов к ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма — Ред.), или, наоборот, уход иностранного спекулятивного капитала", — заявил эксперт.

Как сообщалось, Кабинет министров разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию).

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Согласно декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 миллиарда гривен (около 143 миллиардов долларов по курсу Нацбанка), реальный ВВП (вырастет на — ред.) 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) — 6,5%. Обменный курс гривны (в среднем за период) — 30,5 гривны/доллар.