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    В НБУ назвали причины высокой инфляции в марте

    (обновлено: )11302
    Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2%, но инфляция была выше целей НБУ.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Потребительская инфляция в марте текущего года продолжила замедляться и составила 13,2% по сравнению с мартом 2017 года. Основной причиной было дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.

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    Об этом заявил на брифинге заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает Укринформ.

    "В марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2%. В то же время инфляция была выше целей НБУ. Базовая инфляция также оставалась значительной (9,4%). Основной причиной высокой инфляции был рост цен на продукты питания. Это происходило вследствие активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции. Также поддерживало инфляционное давление продолжения роста производственных затрат, в частности на оплату труда. На ценах сказалось и быстрое восстановление потребляемого спроса вследствие повышения социальных стандартов", — сказал Сологуб.

    По его словам, предыдущее повышения учетной ставки сделало более привлекательными финансовые инструменты гривны, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с тем, Нацбанк оставил неизменным прогноз потребительской инфляции — она ​​будет снижаться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года.

    "В течение 2018 инфляция будет постепенно замедляться — до 8,9% в декабре, однако оставаться выше целевые ориентиры", — отметил Сологуб.

    Как сообщалось ранее, Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по инфляции в Украине в 2018 году до 10% с 9%.

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