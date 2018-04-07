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    Аналитика и комментарии

    Охрименко: власть добьет Украину огромными военными расходами

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    Армейским генералам война просто необходима, она для них источник ресурсов и дополнительного финансирования, при этом откаты на военных тендерах достигают 75%, заявляет экономический эксперт Александр Охрименко.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

    Среди главных интересов Украины, согласно документу, — государственный суверенитет и территориальная целостность, демократический конституционный строй и недопущение вмешательства во внутренние дела украинского государства. Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

    Военный. Архивное фотое
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    Кроме этого отдельная часть законопроекта посвящена финансированию. Объем расходов на безопасность должен быть не меньше 5% ВВП и не меньше 3% должно идти на силы обороны — это ВСУ, военные формирования, правоохранители и разведка, органы спецназначения с правоохранительными функциями.

    По мнению экономического эксперта, директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в Раде приняли "совершенно непонятный документ". 

    "Если мы действительно хотим сделать сильную армию, нужно перевести ее на профессиональную. Резко сократить количество генералов, штабов, разогнать большую часть офицеров — держать их просто бессмысленно. Потом уменьшить расходы хотя бы до 2% ВВП. И тогда действительно будет сильная армия", — заявил Охрименко в комментарии РИА Новости Украина

    Иначе, уверен он, "мы просто убьем экономику, разворовывая армейские расходы"  

    "Все знают, что самые большие откаты — на военных тендерах. Самые большие взяточники — это генералы. Они заинтересованы, чтобы было очень много людей в армии, потому что так можно больше воровать. При этом обороноспособность — ниже плинтуса. Потому что у нас большая часть техники — старый хлам, который выдают за новую (технику). Так что пока не уменьшат расходы, не уберут большую часть генералов — ничего не сработает", — категоричен эксперт. 

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    По словам Охрименко, в военных тендерах откаты достигают 75%. 

    "Это одна из причин, почему как только появляется какая-то надежда на мир, сразу же генералы устраивают провокации, сразу же кричат: "Война до победного конца, давайте больше денег на армию!" … В законе приняли все как не надо. Фактически все сделали, чтобы уничтожить Украину с помощью военных расходов", — подытожил экономист. 

    Напомним, законопроект еще должен пройти второе чтение в Раде.

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