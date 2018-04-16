Охрименко: Россия и Украина скованы одной цепью

РИА Новости Украина REUTERS Gleb Garanich Deutsche Welle: о безопасности АЭС Украины

Украина в 2017 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $533 млн 422,3 тыс. При этом ядерное топливо производства американской компании Westinghouse, которое заместило российское топливо ТВЭЛ, используется уже на 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Доля российской "ТВЭЛ" в поставках топлива для украинских АЭС за три года сократилась с 90-95% до 50%.

Интересную информацию о том, кому Россия продает ядерное топливо для атомных электростанций, привел на своей странице в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Как видите, главный покупатель ТВЭЛов — это Украина. Но Украина и поставляет в Россию урановую руду. Так, что тут алаверды", — написал Охрименко.

При этом он напомнил, что в последнее время Украина начала частично закупать атомное топливо для АЭС в США и в результате упал импорт из России.

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"Но Россия сейчас пытается нарастить экспорт ТВЭЛов в Китай. Хотя пока Украина все равно остается главным покупателем. Вот где во истину "мы скованы одной цепью"", — резюмировал Охрименко.