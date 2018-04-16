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    Охрименко: Россия и Украина скованы одной цепью

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    Украина является главным покупателем российских тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для атомных электростанций, Украина в свою очередь поставляет в РФ урановую руду, и в этом страны "скованы одной цепью", считает финансовый аналитик Александр Охрименко.
    Участок снаряжения тепловыделяющих элементов для атомных электростанций. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Новая арка над Чернобыльской АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Deutsche Welle: о безопасности АЭС Украины

    Украина в 2017 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $533 млн 422,3 тыс. При этом ядерное топливо производства американской компании Westinghouse, которое заместило российское топливо ТВЭЛ, используется уже на 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Доля российской "ТВЭЛ" в поставках топлива для украинских АЭС за три года сократилась с 90-95% до 50%.

    Интересную информацию о том, кому Россия продает ядерное топливо для атомных электростанций, привел на своей странице в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    "Как видите, главный покупатель ТВЭЛов — это Украина. Но Украина и поставляет в Россию урановую руду. Так, что тут алаверды", — написал Охрименко.

    При этом он напомнил, что в последнее время Украина начала частично закупать атомное топливо для АЭС в США и в результате упал импорт из России.

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    "Но Россия сейчас пытается нарастить экспорт ТВЭЛов в Китай. Хотя пока Украина все равно остается главным покупателем. Вот где во истину "мы скованы одной цепью"", — резюмировал Охрименко.

    Принтскрин со страницы Александра Охрименко в Facebook
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