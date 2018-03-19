наверх
19.03.201819:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    У энергоблока №4 Запорожской АЭС истекает срок эксплуатации

    (обновлено: )35541
    Комиссия Госатомрегулирования провела обследование энергоблока №4, на данный момент срок его эксплуатации продлен в остановленном режиме.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Госкомиссия Украины по атомному регулированию одобрила эксплуатацию четвертого энергоблока Запорожской АЭС в остановленном режиме до принятия решения о продлении его срока эксплуатации, сообщил в понедельник оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

    Новая арка над Чернобыльской АЭС
    REUTERS Gleb Garanich
    Deutsche Welle: о безопасности АЭС Украины

    Проектный срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС истекает 4 апреля 2018 года. При этом 11 марта энергоблок был отключен от энергосети для проведения планового ремонта, окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года.

    "Комиссия Госатомрегулирования, проводившая на площадке Запорожской АЭС инспекционное обследование на предмет готовности энергоблока №4 к эксплуатации в остановленном состоянии после окончания его проектного срока, подтвердила его готовность и не нашла обстоятельств, свидетельствующих о невозможности его дальнейшей работы", — говорится в сообщении компании.

    По результатам проверки не выявлено факторов, которые свидетельствовали бы о невозможности долгосрочной эксплуатации четвертого энергоблока, сообщили в компании.

    Далее будет решаться вопрос о возможности продления срока эксплуатации четвертого энергоблока. По данным "Энергоатома", основным условием для продления эксплуатации является положительное заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности.

    Справка

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

    В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Здание МИД РФ
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине