У энергоблока №4 Запорожской АЭС истекает срок эксплуатации

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Госкомиссия Украины по атомному регулированию одобрила эксплуатацию четвертого энергоблока Запорожской АЭС в остановленном режиме до принятия решения о продлении его срока эксплуатации, сообщил в понедельник оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

Проектный срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС истекает 4 апреля 2018 года. При этом 11 марта энергоблок был отключен от энергосети для проведения планового ремонта, окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года.

"Комиссия Госатомрегулирования, проводившая на площадке Запорожской АЭС инспекционное обследование на предмет готовности энергоблока №4 к эксплуатации в остановленном состоянии после окончания его проектного срока, подтвердила его готовность и не нашла обстоятельств, свидетельствующих о невозможности его дальнейшей работы", — говорится в сообщении компании.

По результатам проверки не выявлено факторов, которые свидетельствовали бы о невозможности долгосрочной эксплуатации четвертого энергоблока, сообщили в компании.

Далее будет решаться вопрос о возможности продления срока эксплуатации четвертого энергоблока. По данным "Энергоатома", основным условием для продления эксплуатации является положительное заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности.

Справка

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.