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    На крупнейшей АЭС Украины произошло отключение, частично разгружен энергоблок

    (обновлено: )1132310
    Шестой энергоблок Запорожской АЭС разгружен на половину мощности из-за отключения турбопитательного насоса. Сейчас на станции работает пять блоков, блок №2 - в плановом ремонте.
    Запорожская АЭС
    Фото с сайта Запорожской АЭС

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской АЭС разгружен на половину мощности из-за отключения турбопитательного насоса, сообщается на сайте компании "Энергоатом".

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    "Тридцатого января 2018 года в 13.23 энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен на 50% по факту отключения турбопитательного насоса №1. Причины отключения турбопитательного насоса №1 выясняются", — говорится в сообщении.

    По данным компании, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 4360 МВт, энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет. При этом второй энергоблок находится в плановом ремонте.

    Сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

    Напомним, что в ноябре 2017 года шестой энергоблок Запорожской АЭС уже отключали от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

    Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

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