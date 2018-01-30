На крупнейшей АЭС Украины произошло отключение, частично разгружен энергоблок

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской АЭС разгружен на половину мощности из-за отключения турбопитательного насоса, сообщается на сайте компании "Энергоатом".

"Тридцатого января 2018 года в 13.23 энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен на 50% по факту отключения турбопитательного насоса №1. Причины отключения турбопитательного насоса №1 выясняются", — говорится в сообщении.

По данным компании, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 4360 МВт, энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет. При этом второй энергоблок находится в плановом ремонте.

Сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, что в ноябре 2017 года шестой энергоблок Запорожской АЭС уже отключали от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.