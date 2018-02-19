Westinghouse готова заменить российское топливо на всех АЭС Украины

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Американская энергетическая компания Westinghouse в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ для украинских АЭС готова в течении года обеспечить топливом все станции, заявил вице-президент и управляющий директор компании Азиз Даг в понедельник.

Российский производитель ядерного топлива ТВЭЛ является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. По данным государственной инспекции ядерного регулирования Украины, по состоянию на февраль 2018 года топливо Westinghouse используется на 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС.

Вице-президент Westinghouse заявил, что в новом контракте, который был подписан недавно между американской компанией и госпредприятием "Энергоатом" о расширении сотрудничества и срока действия договора на поставки ядерного топлива до 2025 года, прописан пункт о возможном "форс-мажоре" с поставками топлива для украинских ядерных компаний.

"За 12 месяцев Westinghouse сможет подготовится к поставкам топлива на все энергоблоки", — сказал Даг в интервью информагентсву "Украинские новости", отвечая на вопрос о готовности Westinghouse обеспечить ядерным топливом все украинские АЭС в случае прекращения его поставок из РФ.

Он добавил, что новое соглашение между Westinghouse и украинской стороной предусматривает начало поставок не позже 2021 года ядерного топлива еще на один украинский энергоблок, которым станет энергоблок номер три Ровенской АЭС. При этом Даг отметил, что в договоре предусмотрена возможность изменения документа с целью увеличение поставок топлива.