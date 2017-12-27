Ровенская АЭС отключит энергоблок в канун Нового года

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Ровенская атомная электростанция планирует 30 декабря отключить от энергосети первый энергоблок для проведения планового ремонта, сообщила в среду пресс-служба оператора АЭС компании "Энергоатом".

"В соответствии с согласованной заявкой 30 декабря 2017 года планируется отключение от сети энергоблока №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных суток", — говорится в сообщении.

По данным компании, во время ремонта пройдут регламентные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ, в частности, повышение плотности системы герметичных ограждений реакторной установки и ремонт главного разъема реактора.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.