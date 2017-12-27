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    Ровенская АЭС отключит энергоблок в канун Нового года

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    В канун Нового года Ровенская атомная электростанция отключит для ремонта один из четырех энергоблоков. Ремонт продлится 39 суток.
    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Ровенская атомная электростанция планирует 30 декабря отключить от энергосети первый энергоблок для проведения планового ремонта, сообщила в среду пресс-служба оператора АЭС компании "Энергоатом". 

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    "В соответствии с согласованной заявкой 30 декабря 2017 года планируется отключение от сети энергоблока №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных суток", — говорится в сообщении.

    По данным компании, во время ремонта пройдут регламентные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ, в частности, повышение плотности системы герметичных ограждений реакторной установки и ремонт главного разъема реактора.

    Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

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