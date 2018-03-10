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    Westinghouse

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях. Архивное фото
    Westinghouse готова заменить российское топливо на всех АЭС Украины
    11:46 19.02.2018
    510
    В новом договоре между американской компанией и госпредприятием "Энергоатом" прописан пункт о возможном "форс-мажоре" с поставками топлива для украинских ядерных компаний.
    Запорожская АЭС
    Westinghouse поставит оборудование на Запорожскую АЭС
    18:10 18.09.2017
    377
    Компания Westinghouse поставит системы аварийного и послеаварийного мониторинга, а также системы контроля концентрации водорода для блоков №3, №4, №5 и №6 Запорожской АЭС.
    Запорожская АЭС
    Westinghouse загрузит топливо еще на 2 энергоблоках Запорожской АЭС
    10:22 10.07.2017
    700
    Отмечается, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины признала возможным загрузку первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС.
    Старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу топливной компании госкорпорации Росатом Олег Григорьев
    ТВЭЛ: Украина теряет эффективность АЭС в угоду Westinghouse
    18:58 26.06.2017
    2477
    Украина отказывается от новых модификаций российского ядерного топлива, которое могло бы значительно повысить экономическую эффективность работы энергоблоков, в угоду американским поставщикам, заявил представитель ТВЭЛ.
    Петр Порошенко
    Порошенко: Украина будет наращивать закупки ядерного топлива у США вместо РФ
    13:20 08.06.2017
    721
    Президент Петр Порошенко отметил, что Украина, отказываясь от ядерного топлива из России, должна переходить на другие источники, в частности, американскую Westinghouse.
    Встреча Игоря Насалика с руководством Westinghouse
    Киев выступает за расширение контракта с Westinghouse по топливу для АЭС
    01:09 28.04.2017
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    Представители Westinghouse заявили, что процедура банкротства никак не повлияет на работу компании Westinghouse Electriс Sweden AB и выполнение обязательств по производству и поставке топлива на атомные электростанции Украины.
    АЭС. Ядерный объект. Радиационная опасность
    Westinghouse: банкротство не скажется на поставках топлива в Украину
    11:46 30.03.2017
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    В компании сообщили, что ее предприятие в Швеции Westinghouse Sweden в 2017 году "будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000".
    Запорожская АЭС
    Новая партия топлива американской Westinghouse поступила на Запорожскую АЭС
    15:40 27.01.2017
    359
    В "Энергоатоме" уточнили, что в декабре минувшего года на заводе-изготовителе очередная партия топлива была подвергнута тщательной проверке, после чего груз отправили в Украину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях. Архивное фото
    Westinghouse готова заменить российское топливо на всех АЭС Украины
    11:46 19.02.2018
    510
    В новом договоре между американской компанией и госпредприятием "Энергоатом" прописан пункт о возможном "форс-мажоре" с поставками топлива для украинских ядерных компаний.
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