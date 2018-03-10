Отмечается, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины признала возможным загрузку первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС.
Украина отказывается от новых модификаций российского ядерного топлива, которое могло бы значительно повысить экономическую эффективность работы энергоблоков, в угоду американским поставщикам, заявил представитель ТВЭЛ.
Представители Westinghouse заявили, что процедура банкротства никак не повлияет на работу компании Westinghouse Electriс Sweden AB и выполнение обязательств по производству и поставке топлива на атомные электростанции Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".