Украина отказывается от новых модификаций российского ядерного топлива, которое могло бы значительно повысить экономическую эффективность работы энергоблоков, в угоду американским поставщикам, заявил представитель ТВЭЛ.
Вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев заявил, что по контракту у Украины была возможность использовать у себя ограниченную часть американского топлива, однако она готовится применять его в больших объемах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".