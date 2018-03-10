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    Олег Григорьев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу топливной компании госкорпорации Росатом Олег Григорьев
    ТВЭЛ: Украина теряет эффективность АЭС в угоду Westinghouse
    18:58 26.06.2017
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    Украина отказывается от новых модификаций российского ядерного топлива, которое могло бы значительно повысить экономическую эффективность работы энергоблоков, в угоду американским поставщикам, заявил представитель ТВЭЛ.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях. Архивное фото
    РФ обвинила Украину в нарушении контракта по ядерному топливу
    16:51 30.05.2016
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    Вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев заявил, что по контракту у Украины была возможность использовать у себя ограниченную часть американского топлива, однако она готовится применять его в больших объемах.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях
    Приостановки производства топлива для украинских АЭС не будет - ТВЭЛ
    16:17 30.05.2016
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    Соответствующее заявление сделал вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев. По его словам, о приостановке речь пока не идет. Ранее "Энергоатом" сообщил об аресте своих счетов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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