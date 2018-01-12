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    Нарушена работа энергоблока Южно-Украинской АЭС

    (обновлено: )74372
    По данным госинспекции, замечаний по работе технологической защиты не было, создана комиссия по расследованию причин нарушения, радиационное состояние на площадке Южно-Украинской АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
    Южно-Украинская АЭС
    RIA News А. Соломонов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС — действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.

    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Южно-Украинская АЭС
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    "Одиннадцатого января 2018 года энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС работал на мощности NЕЛ=1000 МВт. В 22.45 действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса № 1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности NЕЛ=590 МВт. По предварительной оценке, это событие квалифицировано как нарушение категории "П08"… уровень по INES — "ниже шкалы/уровень "0", — говорится в сообщении на сайте ГИЯР в пятницу.

    При этом сообщается, что замечаний по работе технологической защиты не было, создана комиссия по расследованию причин нарушения, радиационное состояние на площадке Южно-Украинской АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

    Третьего января второй энергоблок атомной электростанции отключали от энергосети для устранения неполадок, позже его включили в сеть после ремонта.

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    Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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