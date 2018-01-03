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    Общество

    Стали известны подробности сбоя на Хмельницкой АЭС

    (обновлено: )44422
    Накануне на верхнем блоке реактора второго энергоблока АЭС была обнаружена "течь теплоносителя по узлу уплотнения органа регулирования системы управления и защиты". Радиационное состояние без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
    Хмельницкая АЭС
    xaec.org.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Радиационный фон в районе Хмельницкой АЭС находится в норме, несмотря на неполадки, создана комиссия для расследования нарушений работы на данной АЭС, сообщает в среду на своем сайте Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР).

    В среду утром компания "Энергоатом" сообщила об отключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции от энергосети для устранения неполадок.

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    "Замечаний по работе технологической защиты не было. Создана комиссия по расследованию нарушения. Радиационное состояние на площадке Хмельницкая АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме", — говорится на сайте ГИЯР.

    Как поясняет инспекция, накануне вечером на верхнем блоке реактора второго энергоблока обнаружена "течь теплоносителя по узлу уплотнения органа регулирования системы управления и защиты", после чего энергоблок был отключен от сети для устранения неисправности.

    Сообщается, что причины нарушения устанавливаются, согласно международной шкале INES данное событие классифицируют уровнем "0" (вне шкалы).

    Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

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