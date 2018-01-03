Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети из-за неполадок

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосети для устранения неполадок, сообщил в среду оператор АЭС, компания "Энергоатом".

"Третьего января 2018 года в 01.57 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний по уплотнительной поверхности привода СУЗ (привод системы управления и защиты ядерного реактора — ред.)", — говорится в сообщении на сайте "Энергоатома".

В целом, по данным компании, в среду на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков, продолжаются плановые ремонты на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, первом и третьем энергоблоках Ровенской АЭС, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.