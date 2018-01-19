На Ровенской АЭС отключился энергоблок

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Ровенской АЭС отключился от энергосети действием автоматической защиты, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отключение произошло в пятницу в 11:20.

Причины срабатывания защиты выясняются.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, говорится в сообщении

РАЭС расположена в Вараше Ровенской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

В начале января второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от энергосети для устранения неполадок.