В салоне иномарки находились трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы.
По предварительной информации, 47-летний житель Демидовки за рулем "Таврии", двигаясь в сторону Ровно, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 15 пассажиров.
Все трое пострадавших с колото-резаными ножевыми ранами госпитализированы в Ровенскую центральную районную больницу. Двое уже пошли на поправку, а третий, после оперативного вмешательства, находится в тяжелом состоянии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В салоне иномарки находились трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы.
В среду в Киеве проходила акция за легализацию нерастаможенных автомобилей, в Ровенской области насмерть разбились пять человек, а в Одесс определились с памятником "Небесной сотне", он будет исполнять гимн.
В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры Mazda CX-7 — 38-летняя жена водителя и трое детей в возрасте 9, 10 и 12 лет. Припаркованный рядом служебный автомобиль полиции получил незначительные механические повреждения.
В Киеве под стенами Рады в среду провели митинг православные верующие, в Карпатах выпал первый снег, а в Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП — столкнулись грузовик и "КрАЗ" с военными.
По словам главы МВД Арсена Авакова, правоохранительными органами в организации преступной группировки подозреваются 32 человека. Ранее был задержан заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.
В селе Ельное Ровенской области произошла стрельба, ранены три жителя населенного пункта. Правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, причастных к нему.
Активисты "Автомайдана" опубликовали шокирующие кадры нелегальной добычи янтаря в селе Кухотская Воля Ровенской области. Акивисты отмечают наличие дорогостоящей тяжелой техники у добытчиков "солнечного камня".
Нелегальная добыча янтаря процветает в Ровенской и Житомирской областях, которые, как сообщает издание vlada.io, "фактически превратились в Янтарную Народную Республику, в которой мафия выставила свои блокпосты и распоряжается украинскими недрами, как хочет".
Во вторник в селе Зозов Ровенской области обрушилась часть дома, в результате чего погибли два человека. Было задействовано 12 спасателей и четыре единицы спецтехники. Причину несчастного случая выясняют правоохранители.
В Ровенской области горела школа. Сообщение о возгорании поступило в 9 утра в понедельник. Загорелась крыша одноэтажного кирпичного здания общеобразовательной школы I-III ступеней села Слобидка Острожского района.
В Ровенской области в субботу, 18 марта, копатели янтаря перекрыли участок международной трассы Кив – Варшава. Люди требуют легализации добычи янтаря, а также требуют информации об одном из их товарищей.
В городе Дубно Ровенской области две студентки колледжа вошли в так называемые "группы смерти" и вплотную подобрались к выполнению последнего задания куратора. Но закончить "миссию" девушкам не позволили полицейские. Комментарии студенток на видео.
Как сообщается, в ходе обысков правоохранители изъяли различные украшения, в основном – из золота, коллекцию ценных часов, а также автомобиль, принадлежащий одному из задержанных. Изъято и несколько единиц оружия с патронами к нему.
В поселке Кухотская Воля Ровенской области находятся несколько сотен незаконных добытчиков янтаря, сообщили активисты "Автомайдана". Они добывают янтарь при помощи техники, тракторов, экскаваторов и военных грузовиков.
Госпогранслужба опубликовала видео незаконной добычи янтаря в Ровенской области, которую зафиксировали с воздуха. За минувшие сутки в регионе пограничники при помощи самолета Diamond зафиксировали 11 случаев добычи янтаря. Выявлены они в нескольких районах области.
В Ровенской области крестьяне устроили массовые беспорядки во время незаконной добычи янтаря. Они пытались взять штурмом базу пограничников, в ответ силовики применили огнестрельное оружие. В результате - двое раненых.