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    Ровенская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 255
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    Спецоперация в Ровно
    СБУ задержала на взятке группу ровенских таможенников
    14:10 26.02.2018
    245
    Сообщается, что таможенники были задержаны за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за контрабанду.
    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья
    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья, три человека пострадали
    10:59 19.02.2018
    586
    В салоне иномарки находились трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы.
    Массовые беспорядки с участием незаконных копателей янтаря произошли в Ровенской области
    В Ровенской области толпа добытчиков янтаря избила полицейских
    12:16 15.02.2018
    1490Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Толпа из двухсот незаконных старателей наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повредили автомобиль, и заблокировали полиции выход из лесного массива.
    Автомобиль Range Rover разбился на трассе Киев - Чоп в Ровенской области
    На трассе Киев - Чоп Range Rover разорвало пополам, погибли двое
    17:05 09.02.2018
    3181
    В результате шокирующей аварии на трассе Киев - Чоп в Ровенской области погибли два человека - водитель и пассажир внедорожника Range Rover. Их машина столкнулась с грузовиком.
    Бывший народный депутат Сергей Олексиюк. Архивное фото
    Умер бывший депутат Рады
    10:14 29.01.2018
    1936
    Сергей Олексиюк скончался в субботу, 27 января, от сердечного приступа на 59 году жизни. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось. Прощание состоится в понедельник.
    Дом в Ровенской области
    В Ровенской области две сестры насмерть замерзли в собственном доме
    17:59 24.01.2018
    933
    В доме по месту жительства были обнаружены два трупа 71-летней женщины и ее 65-летней сестры. В доме не было электроснабжения и отопления.
    В Ровенской области полиция открыла стрельбу
    В Ровенской области полиция открыла стрельбу по авто
    12:11 22.01.2018
    158
    Полицейские включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и заставляли водителя остановиться. Однако тот лишь ускорил движение и начал убегать.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    Хроника 19 января: Крещение, перестрелка в Одессе, ЧС в Черкассах
    10:23 20.01.2018
    1124
    Украина 19 января праздновала Крещение, в Киеве освятили воды Днепра, в Одессе два человека погибли в результате перестрелки, в Черкассах из-за аварии введен режим ЧС.
    Ровенская АЭС
    На Ровенской АЭС отключился энергоблок
    15:10 19.01.2018
    543
    Энергоблок номер 2 Ровенской АЭС отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты выясняются. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось.
    Авария в Ровенской области
    В Ровенской области в аварии погибли иностранец и младенец
    15:06 19.01.2018
    162
    Гражданин Польша допустил столкновение с грузовым авто. В аварии погиб он сам, а также ребенок супружеской пары, которая находилась в салоне на момент ДТП.
    ДТП в Ровенской области
    Кому-то праздник, кому-то горе. Жуть в Старый Новый год
    17:31 15.01.2018
    2113Криминальные войны в Украине
    Новый год в Украине начался отнюдь не оптимистично. Вторые выходные после праздников ознаменовались чередой смертей, обстрелов, скандалов. Подробнее - в обзоре РИА Новости Украина.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Ровенской области мать едва не заморила голодом годовалого ребенка с ДЦП
    10:54 29.12.2017
    150
    Ребенок поступил в больницу в состоянии сильного истощения и обезвоживания. Как сообщается, у ребенка ДЦП, однако им никто не занимается и не развивает.
    Ровенская АЭС
    Ровенская АЭС отключит энергоблок в канун Нового года
    14:24 27.12.2017
    169
    В канун Нового года Ровенская атомная электростанция отключит для ремонта один из четырех энергоблоков. Ремонт продлится 39 суток.
    Вокзал Острога
    В Ровенской области мать и сына сбил поезд, на который они спешили
    21:50 23.12.2017
    307
    Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а мать задержалась. Ей на помощь бросился 17-летний сын, но женщину успел сбить поезд и она погибла на месте.
    ДТП в Ровенской области
    В Ровенской области авто на скорости влетело в автобус с пассажирами
    14:45 22.12.2017
    136
    По предварительной информации, 47-летний житель Демидовки за рулем "Таврии", двигаясь в сторону Ровно, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 15 пассажиров.
    Орудие преступления
    В Ровенской области троих парней "подрезали" подростки
    20:24 21.12.2017
    314
    Все трое пострадавших с колото-резаными ножевыми ранами госпитализированы в Ровенскую центральную районную больницу. Двое уже пошли на поправку, а третий, после оперативного вмешательства, находится в тяжелом состоянии.
    Апелляционный суд Киева
    Военного в Ровенской области осудили на 14 лет за госизмену
    17:04 21.12.2017
    252
    Корецкий районный суд вынес приговор украинскому военнослужащему. Кроме длительного срока тюремного заключения, военного лишили воинского звания.
    В Ровенской области военные попали в смертельное ДТП с микроавтобусом
    СМИ сообщили подробности гибели двух военных в ДТП в Ровенской области
    15:18 20.12.2017
    284
    По информации СМИ, погибшие военные должны были посетить семинар в Ровно, но что-то забыли и возвращались на полигон. Доставать тела из искореженного авто пришлось спасателям с помощью спецсредств.
    Аграрии перекрыли трассу в Хмельницкой области
    Протесты аграриев: перекрытые трассы и заторы из грузовиков 
    10:07 18.12.2017
    625
    Поправка, внесенная Верховной Радой в Налоговый кодекс, стала причина перекрытия дорог в трех регионах Украины. Аграрии добиваются отмены поправки.
    Аграрии перекрыли трассу в Черкасской области
    Аграрии перекрыли трассы в трех областях Украины
    09:34 18.12.2017
    1890
    Причиной акций протеста стала принятая поправка к Налоговому кодексу. Она отбирает у агропромышленных компаний право на возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои и рапса.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Автомобиль Range Rover разбился на трассе Киев - Чоп в Ровенской области
    На трассе Киев - Чоп Range Rover разорвало пополам, погибли двое
    17:05 09.02.2018
    3181
    В результате шокирующей аварии на трассе Киев - Чоп в Ровенской области погибли два человека - водитель и пассажир внедорожника Range Rover. Их машина столкнулась с грузовиком.
    Массовые беспорядки с участием незаконных копателей янтаря произошли в Ровенской области
    В Ровенской области толпа добытчиков янтаря избила полицейских
    12:16 15.02.2018
    1490
    Толпа из двухсот незаконных старателей наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повредили автомобиль, и заблокировали полиции выход из лесного массива.
    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья
    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья, три человека пострадали
    10:59 19.02.2018
    586
    В салоне иномарки находились трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы.
    Спецоперация в Ровно
    СБУ задержала на взятке группу ровенских таможенников
    14:10 26.02.2018
    245
    Сообщается, что таможенники были задержаны за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за контрабанду.
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