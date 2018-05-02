Могила известного раввина разгромлена в Ровенской области

Фото facebook.com/eduard.dolinsky

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В городе Острог Ровенской области неизвестные совершили акт вандализма в молельне над могилой еврейского раввина Магаршо, сообщил в среду директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, погром произошел в конце апреля, однако о нем стало известно позднее так как молельня не охраняется.

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"Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", — написал Долинский на своей странице в Facebook, выложив фотографии разгромленного культового сооружения.

Фото facebook.com/eduard.dolinsky В Ровенской области разгромлена молельня на могиле раввина Магаршо

Напомним, ранее в Одессе рабочие проложили траншею через еврейское кладбище. При проведении земляных работ на поверхность попали разбитые могильные плиты.

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