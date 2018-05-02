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    Могила известного раввина разгромлена в Ровенской области

    (обновлено: )33738
    Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский об акте вандализма в городе Острог Ровенской области, где была разгромлена могила раввина Магаршо, который жил в XVI-XVII веках.
    В Ровенской области разгромлена молельня на могиле раввина Магаршо
    Фото facebook.com/eduard.dolinsky

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В городе Острог Ровенской области неизвестные совершили акт вандализма в молельне над могилой еврейского раввина Магаршо, сообщил в среду директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    По его словам, погром произошел в конце апреля, однако о нем стало известно позднее так как молельня не охраняется.

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    "Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", — написал Долинский на своей странице в Facebook, выложив фотографии разгромленного культового сооружения.

    Фото facebook.com/eduard.dolinsky
    В Ровенской области разгромлена молельня на могиле раввина Магаршо

    Напомним, ранее в Одессе рабочие проложили траншею через еврейское кладбище. При проведении земляных работ на поверхность попали разбитые могильные плиты.

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