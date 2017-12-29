В Ровенской области мать едва не заморила голодом годовалого ребенка с ДЦП

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Сарнах Ровенской области женщина едва не заморила голодом полуторагодовалого сына, страдающего ДЦП. Об этом сообщают "Факты".

Полицию вызвала бабушка мальчика, которая пришла в гости и увидела, что нетрезвая мать ребенка пытается накормить грудью едва живого от истощения малыша. Как сообщается, вокруг царил жуткий беспорядок и валялись десятки пустых бутылок из-под спиртного.

"Молодая женщина была очень пьяна, причем очевидно, что пила она уже не первый день. Ее маленький сын был настолько слабеньким, что даже не плакал", — рассказала инспектор Ровенской патрульной полиции Виктор Зозуля.

"Ребенок поступил к нам в состоянии сильного истощения и обезвоживания, — сообщила исполняющая обязанности заведующей детского отделения Сарненской больницы Зоряна Корнийчук.

"Для своего возраста он невероятно маленький и худенький. (..) А последние несколько дней его явно не кормили и не поили.", — добавила она.

Кроме того, у ребенка ДЦП, однако им никто не занимается и не развивает.

Как отмечается, мальчика отдали на временное попечение бабушке, несмотря на то, что он должен находиться под контролем врачей.

Также стало известно, что на щеке ребенка есть следы человеческих укусов.

Напомним, в России юная мать намерено заморила голодом 9-месячного сына.