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    В Ровенской области мать едва не заморила голодом годовалого ребенка с ДЦП

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    Ребенок поступил в больницу в состоянии сильного истощения и обезвоживания. Как сообщается, у ребенка ДЦП, однако им никто не занимается и не развивает.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Сарнах Ровенской области женщина едва не заморила голодом полуторагодовалого сына, страдающего ДЦП. Об этом сообщают "Факты".

    Полицию вызвала бабушка мальчика, которая пришла в гости и увидела, что нетрезвая мать ребенка пытается накормить грудью едва живого от истощения малыша. Как сообщается, вокруг царил жуткий беспорядок и валялись десятки пустых бутылок из-под спиртного.

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    "Молодая женщина была очень пьяна, причем очевидно, что пила она уже не первый день. Ее маленький сын был настолько слабеньким, что даже не плакал", — рассказала инспектор Ровенской патрульной полиции Виктор Зозуля.

    "Ребенок поступил к нам в состоянии сильного истощения и обезвоживания, — сообщила  исполняющая обязанности заведующей детского отделения Сарненской больницы Зоряна Корнийчук.

    "Для своего возраста он невероятно маленький и худенький. (..) А последние несколько дней его явно не кормили и не поили.", — добавила она.

    Кроме того, у ребенка ДЦП, однако им никто не занимается и не развивает.

    Как отмечается, мальчика отдали на временное попечение бабушке, несмотря на то, что он должен находиться под контролем врачей.

    Также стало известно, что на щеке ребенка есть следы человеческих укусов.

    Напомним, в России юная мать намерено заморила голодом 9-месячного сына.

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