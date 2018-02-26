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    Общество

    СБУ задержала на взятке группу ровенских таможенников

    (обновлено: )192
    Сообщается, что таможенники были задержаны за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за контрабанду.
    Спецоперация в Ровно
    Ліана Диновська, facebook

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Силовики задержали группу сотрудников Ровенской таможни ГФС, в том числе и заместителя начальника таможенного поста, за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за контрабанду.

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    "Сотрудники СБУ и отдела внутренней безопасности ГФС задержали смену сотрудников Ровенской таможни на таможенном пункте "Прикладники" на границе с Беларусью в Заричненскому районе", — об этом сообщила общественная активистка Лиана Диновский на своей странице в Facebook.

    Правоохранители провели задержание в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

    Инна Илючок, пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области подтвердила информацию. Детали пообещала рассказать позже, поскольку сейчас еще продолжаются следственные действия, сообщает "Вечернее Ровно".

    Ранее сообщалось, что правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.

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