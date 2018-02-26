СБУ задержала на взятке группу ровенских таможенников

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Силовики задержали группу сотрудников Ровенской таможни ГФС, в том числе и заместителя начальника таможенного поста, за систематическое получение неправомерной выгоды от граждан Украины за контрабанду.

"Сотрудники СБУ и отдела внутренней безопасности ГФС задержали смену сотрудников Ровенской таможни на таможенном пункте "Прикладники" на границе с Беларусью в Заричненскому районе", — об этом сообщила общественная активистка Лиана Диновский на своей странице в Facebook.

Правоохранители провели задержание в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Инна Илючок, пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области подтвердила информацию. Детали пообещала рассказать позже, поскольку сейчас еще продолжаются следственные действия, сообщает "Вечернее Ровно".

Ранее сообщалось, что правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.