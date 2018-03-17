Второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от сети

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в субботу компания "Энергоатом" на своем сайте.

"Семнадцатого марта 2018 года в 00.02 энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", — говорится в сообщении.

По данным компании, на утро субботы в работе находятся первый и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1430 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На третьем энергоблоке данной АЭС продолжается ремонт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, сообщает компания.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.