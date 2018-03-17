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    Второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от сети

    (обновлено: )31610
    Компания "Энергоатом" на своем сайте сообщила, что второй энергоблок Ровенской АЭС не будет работать в течение 45 дней. В ремонте находится и третий блок станции.
    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в субботу компания "Энергоатом" на своем сайте.

    Запорожская АЭС
    Фото с сайта Запорожской АЭС
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    "Семнадцатого марта 2018 года в 00.02  энергоблок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", — говорится в сообщении.

    По данным компании, на утро субботы в работе находятся первый и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1430 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На третьем энергоблоке данной АЭС продолжается ремонт.

    Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, сообщает компания.

    Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

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