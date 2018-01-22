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    В Ровенской области полиция открыла стрельбу по авто

    (обновлено: )12502
    Полицейские включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и заставляли водителя остановиться. Однако тот лишь ускорил движение и начал убегать.
    В Ровенской области полиция открыла стрельбу
    Пресс-служба Полиции в Ровенской области

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 21 января, сотрудникам патрульной службы в Ровенской области пришлось всеми способами останавливать водителя в нетрезвом виде, говорится на сайте Нацполиции.

    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Как сообщается, пьяный водитель Audi вел себя неадекватно и грубо нарушал правила дорожного движения.

    "Полицейские включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и заставляли водителя остановиться. Однако тот лишь ускорил движение и начал убегать. На ул. Грушевского он проскочил на красный сигнал светофора и едва не сбил пешеходов", — рассказали правоохранители.

    Учитывая опасность, которую составлял водитель, патрульные открыли по автомобилю огонь. Однако и это его не остановило. Тогда пришлось заблокировать движение служебным автомобилем.

    "Злоумышленник пытался протаранить служебный автомобиль, выехал на тротуар, где совершил столкновение с бетонным мусорником и стеной дома. Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил Драгер — 1,77 промилле", — отметили в полиции.

    В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых  трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

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