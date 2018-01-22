В Ровенской области полиция открыла стрельбу по авто

Пресс-служба Полиции в Ровенской области

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 21 января, сотрудникам патрульной службы в Ровенской области пришлось всеми способами останавливать водителя в нетрезвом виде, говорится на сайте Нацполиции.

Как сообщается, пьяный водитель Audi вел себя неадекватно и грубо нарушал правила дорожного движения.

"Полицейские включили проблесковые маячки, звуковые сигналы и заставляли водителя остановиться. Однако тот лишь ускорил движение и начал убегать. На ул. Грушевского он проскочил на красный сигнал светофора и едва не сбил пешеходов", — рассказали правоохранители.

Учитывая опасность, которую составлял водитель, патрульные открыли по автомобилю огонь. Однако и это его не остановило. Тогда пришлось заблокировать движение служебным автомобилем.

"Злоумышленник пытался протаранить служебный автомобиль, выехал на тротуар, где совершил столкновение с бетонным мусорником и стеной дома. Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердил Драгер — 1,77 промилле", — отметили в полиции.

В пятницу днем, 19 января, центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, еще четверо, среди которых трое полицейских, получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки погиб старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.