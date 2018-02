В Ровенской области толпа добытчиков янтаря избила полицейских

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Ровенской области в селе Осова Дубовицкого района произошло столкновение между незаконными добытчиками янтаря и работниками полиции, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения, сообщает в четверг Национальная полиция Украины. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/flickr.com Лучшие люди страны гибнут за... янтарь

По информации заместителя начальника полиции в Ровенской области Александра Панасюка, на месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков.

"Около 13 часов работники Дубровицкого отделения полиции и роты полиции особого назначения обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла. В это время правоохранителей окружило около двухсот человек, которые требовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь и угрожали убийством, в случае невыполнения их требований. Впоследствии между толпой и полицейскими произошла стычка, во время которой злоумышленники в грубой форме оказали сопротивление правоохранителям: наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повреждали автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выход из лесного массива", — заявил Панасюк.

Проводится расследование по статьям "массовые беспорядки", "сопротивление представителю правоохранительного органа", "вмешательство в деятельность правоохранительного органа", "угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа".

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.

