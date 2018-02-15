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    В Ровенской области толпа добытчиков янтаря избила полицейских

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    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (229)

    (обновлено: )880121
    Толпа из двухсот незаконных старателей наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повредили автомобиль, и заблокировали полиции выход из лесного массива.
    Массовые беспорядки с участием незаконных копателей янтаря произошли в Ровенской области
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Ровенской области в селе Осова Дубовицкого района произошло столкновение между незаконными добытчиками янтаря и работниками полиции, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения, сообщает в четверг Национальная полиция Украины.

    Янтарь
    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/flickr.com
    Лучшие люди страны гибнут за... янтарь

    По информации заместителя начальника полиции в Ровенской области Александра Панасюка, на месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков.

    "Около 13 часов работники Дубровицкого отделения полиции и роты полиции особого назначения обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла. В это время правоохранителей окружило около двухсот человек, которые требовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь и угрожали убийством, в случае невыполнения их требований. Впоследствии между толпой и полицейскими произошла стычка, во время которой злоумышленники в грубой форме оказали сопротивление правоохранителям: наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повреждали автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выход из лесного массива", — заявил Панасюк.

    Проводится расследование по статьям "массовые беспорядки", "сопротивление представителю правоохранительного органа", "вмешательство в деятельность правоохранительного органа", "угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа".

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    Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Белой Церкви (Киевская область) мужчина палкой избил двоих полицейских, которые пришли к нему домой, чтобы вручить повестку к следователю.

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