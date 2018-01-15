Кому-то праздник, кому-то горе. Жуть в Старый Новый год

Пресс-служба ГСЧС

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Не зря говорят, что трагедия всегда где-то рядом с праздником. Для некоторых празднование Старого Нового года стало роковым, превратившись в настоящую трагедию.

Дореформировались… смерть под стенами больницы

На минувших выходных смерть мужчины под стенами киевской больницы шокировала многих украинцев. 13 января в соцсетях сообщили, что в Киеве на улице Братиславской под стенами больницы умер бездомный, которого медики отказались лечить.

Документов у умершего не было. По словам одного из очевидцев, мужчина пришел с ушибами в больницу, но его отказались лечить из-за отсутствия денег.

"Ужасы Киева. Побитый мужчина без определенного места жительства пришел в БСМП (больницу скорой помощи на Братиславской). Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке", — писало dtp.kiev.ua в Facebook.

При этом подчеркивалось, что пострадавший в связи с отсутствием денег не получил помощи и умер от полученных повреждений.

Однако медики эту информацию отрицают.

Дежурный врач киевской городской клинической больницы скорой Петр Кваснецкий заявил, что бездомный за помощью не обращался.

"То, что пишут о нас по этому случаю — это фикция. У нас есть услуга самообращения, когда человек обращается не к скорой помощи, а лично, тем более, если это неотложное состояние, мы обязательно предоставляем эту помощь", — заверил врач.

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При этом в полиции сообщили, что до результатов вскрытия следствие считает, что причина смерти — это или переохлаждение, или хроническая болезнь, или следствие систематического употребления алкоголя.

По данному происшествию открыто уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В руках педофила

Для 10-летней жительницы одного из поселков Харьковской области колядование на Старый Новый год стало роковым.

Как рассказали в полиции, в субботу, 13 января, около 13:00 по спецлинии "102" поступило сообщение от 29-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.

Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Известно, что человек находится на учете у психиатра и систематически проходит лечение. Он женат и имеет ребенка.

По словам начальника Балаклейского отдела полиции Сергея Зинчука, школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли колядовать по родному поселку. На улице к ним подошел незнакомец и предложил прийти к нему. Бабушка осталась на дворе ждать внуков.

"Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия. Вернувшись домой, ребенок рассказал все матери, а она в свою очередь немедленно вызвала сотрудников полиции", — сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Обстреляли из гранатомета

Не обошлось без инцидентов на выходных и в Одесской области.

В Белгород-Днестровском районе в ночь на субботу неизвестные обстреляли из гранатомета кафе. В результате была частично разрушена стена кафе. К счастью, пострадавших нет.

С места были изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства.

Уголовное дело расследуется по статье "хулиганство".

Стрельба в Сумах

Стреляли на выходных и в Сумах. В ночь на 14 января, из-за конфликта возле магазина два человека были ранены. Впоследствии, стрелок был задержан патрулем полиции.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к ним, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, возле магазина, выбежало двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом. Полицейские скомандовали всем остановиться. После этого другой человек бросился бежать, а гражданин, державший в руках стул, сообщил, что его оппонент стрелял в него и его товарища", — рассказали в полиции.

Во время преследования стражи порядка заметили, что в руке беглеца предмет, похожий на пистолет. Впоследствии, его таки задержали.

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Как выяснилось, в магазине между задержанным мужчиной и компанией возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет. В результате 31- и 49-летние мужчины получили телесные повреждения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Взорвал бывшую жену

Вечером 12 января в Запорожской области между бывшими супругами возник конфликт, в результате которого мужчина бросил гранату в салон автомобиля своей бывшей жены.

Машина Daewoo Nexia взорвалась в селе Семеновка поздно вечером 12 января. Прибывшие спасатели потушили загоревшееся авто.

При взрыве пострадала 37-летняя женщина, находившаяся в салоне Daewoo. Ее с рваными ранами тела и венозным кровотечением доставили в больницу.

Жуткое ДТП и пожар

В субботу, 13 января, на Ровенщине произошла жуткая авария, унесшая жизни двух человек. Трагедия разыгралась недалеко от дачного массива села Новая Украинка.

52-летний водитель Opel Astra столкнулся с легковушкой BMW под управлением 38-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель Opel Astra находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погибли двое пассажиров BMW.

В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли 3 человека, среди которых двое пятилетних детей, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в поселке Новая Водолага Харьковской области. "По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили тела троих погибших: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", — рассказали спасатели.

В ведомстве добавили, что общая площадь пожара составила 50 кв. м. Причина пожара выясняется.

"Патриотический скандал"

Вокруг одесского ночного клуба True Man в ночь на 14 января разгорелся "патриотический" скандал.

Конфликт возник после того, как охрана заведения отказалась пускать в него людей в камуфляже. Позже выяснилось, что среди них были атошники. В соцсетях начали распространяться комментарии о том, что, дескать, в клубе True Man не уважают участников АТО и вообще — чуть ли не хорошо замаскированные сепаратисты.

"Пытались зайти несколько парней в разношерстном камуфляже без знаков отличия. Нормальная ситуация — сейчас многие так наряжаются. Админу парни показались несколько агрессивными и охрана, руководствуясь безопасностью тех, кто уже внутри, их достаточно вежливо попросила уйти. В мире абсолютно нормальная практика, кстати! Они, надо отдать должное, не затевая разборок и вообще ничего не говоря, как бы все понимая, развернулись и ушли", — сообщил директор клуба Юрий Ванник.

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После этого, по словам Ванника, на странице клуба в соцсети стала появляться "куча гневных постов от людей, которых никто в клубе вообще никогда не видел". "В хейтерских постах лживо и нагло заявляется, что их именно поэтому не пропустили. Не потому, что они агрессивно выглядят, не потому, что их при этом несколько, не потому, что время неспокойное и криминальная обстановка, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Нет! Вот такая низкая месть", — заключил Ванник.

В результате на странице клуба в Facebook развернулось целое виртуальное сражение между сторонниками и противниками политики заведения.

По материалам из открытых источников интернет