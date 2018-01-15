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    Общество

    Вокруг одесского клуба разгорелся "патриотический" скандал

    (обновлено: )66490
    Охрана ночного клуба в Одессе не пустила "нескольких парней в разношерстном камуфляже без знаков отличия". Позже выяснилось, что среди них были атошники.
    Ночной клуб True Man в Одессе
    facebook.com/truemanodessa

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Конфликт разгорелся в ночь на воскресенье в одесском ночном клубе True Man после того, как охрана заведения отказалась пускать в него людей в камуфляже.

    Подробности скандала сообщил его директор Юрий Ванник.

    "Пытались зайти несколько парней в разношерстном камуфляже без знаков отличия. Нормальная ситуация — сейчас многие так наряжаются. Админу парни показались несколько агрессивными и охрана, руководствуясь безопасностью тех, кто уже внутри, их достаточно вежливо попросила уйти. В мире абсолютно нормальная практика, кстати! Они, надо отдать должное, не затевая разборок и вообще ничего не говоря, как бы все понимая, развернулись и ушли", — написал он на своей странице в Facebook.

    После этого, по словам Ванника, на странице клуба в соцсети стала появляться "куча гневных постов от людей, которых никто в клубе вообще никогда не видел".

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    Страна погромов, штурмов и патриотов в балаклавах

    Оказалось, что один или несколько человек из тех, кого не пустили в клуб, были участниками АТО.

    "В хейтерских постах лживо и нагло заявляется, что их именно поэтому не пропустили. Не потому, что они агрессивно выглядят, не потому, что их при этом несколько, не потому, что время неспокойное и криминальная обстановка, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Нет! Вот такая низкая месть", — заключил Ванник.

    Пользователь с ником Victory Davidoff пишет: "Юра, о чем ты? Это же ПАТРИОТЫ, там критическое мышление отсутствует в принципе. Ты человек созидающий, и не тебе бодаться с диванным патриотизмом, формой самовыражения, которая направлена на разрушение. Просто пережди".

    "Лить помои на людей, которых ты не знаешь. По просьбе друзей, у которых есть друзья друзей, друзья которых обиделись. И все под соусом патриотизмома. Стадо!" — отмечает Константин Жуйко.

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    При этом Вениамин Слипущенко считает, что "не пускать воинов АТО, проводить вечеринки в день траура — это норма". "Мои поздравления. Падайте дальше", — добавил он.

    Alexey Terzioglo пишет: "Охрана клуба слишком часто не в тех видит агрессивных".

    А пользователь Сергей Сергеевич назвал заведение "сепаратистским".

    Ранее сообщалось, что в Хмельницком атошник угрожал пассажирам автобуса гранатой.

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