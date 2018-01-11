Пожар на подземном паркинге: сожжен Mercedes патриота

В ночь на 11 января в Киеве произошел пожар на подземном паркинге по улице Кадетский Гай. После того, как спасатели потушили огонь, оказалось, что уничтожен дорогостоящий джип Mercedes G-class.

Фото "Информатор" Сгоревший внедорожник Mercedes G-class AMG на подземном паркинге в Киеве

Cгоревшее авто принадлежит Михаилу Ковальчуку — главе общественной организации "Национал-патриотический рух Украины", члену партии "Патриот" и батальона спецназначения "Сичь". Ковальчук связывает поджог со своей деятельностью, а именно с акциями протеста против строительства жилых комплексов в Киеве.

Смотрите также: В Киеве пьяный подполковник полиции на авто врезался в столб