наверх
11.01.201813:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Видео

    Пожар на подземном паркинге: сожжен Mercedes патриота

    (обновлено: )335110
    Руководитель организации "Национал-патриотический рух Украины" Михаил Ковальчук передвигался на дорогостоящем внедорожнике Mercedes G-class AMG с эксклюзивным номером и тюнингованным кузовом.
    ВИДЕО informator.ua

    В ночь на 11 января в Киеве произошел пожар на подземном паркинге по улице Кадетский Гай. После того, как спасатели потушили огонь, оказалось, что уничтожен дорогостоящий джип Mercedes G-class.

    Фото "Информатор"
    Сгоревший внедорожник Mercedes G-class AMG на подземном паркинге в Киеве

    Cгоревшее авто принадлежит Михаилу Ковальчуку — главе общественной организации "Национал-патриотический рух Украины", члену партии "Патриот" и батальона спецназначения "Сичь". Ковальчук связывает поджог со своей деятельностью, а именно с акциями протеста против строительства жилых комплексов в Киеве.

    Смотрите также: В Киеве пьяный подполковник полиции на авто врезался в столб

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Юрий Россошанский
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?