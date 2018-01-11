Главе "Национал-патриотического руха Украины" сожгли элитный внедорожник

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В ночь на 11 января в Киеве произошел пожар в подземном паркинге дома по улице Кадетский Гай,6.

Прибывшие спасатели обнаружили пылающий элитный внедорожник — Mercedes G-class. Также огонь повредил припаркованную рядом Skoda.

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Температура горения была настолько сильной, что у Mercedes полопались металлические колесные диски.

"Киев Оперативный" сообщает, что после ликвидации ЧП владелец джипа завил, что его машина была подожжена.

Позднее стало известно, что сгоревшее авто принадлежит Михаилу Ковальчуку — главе общественной организации "Национал-патриотический рух Украины", члену партии "Патриот" и батальона спецназначения "Сичь". Ковальчук связывает поджог со своей деятельностью, а именно с акциями протеста против строительства жилых комплексов в Киеве.

Ранее в Одессе возле общежития Одесского государственного экологического университета были сожжены два автомобиля. У сгоревших Mercedes и BMW были польские номера.