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    Аналитика и комментарии

    Страна погромов, штурмов и патриотов в балаклавах

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (73)

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    Патриотам в балаклавах в стране закон не писан — радикалы штурмуют, громят, запугивают и не брезгуют рукоприкладством. Под атаки попадают как отдельные персоны, так и неугодные заведения или компании.
    Погром на съемках сериала о советских прокурорах в Харькове с участием Национального корпуса
    newsroom.kh.ua

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Погромы и штурмы, которые так полюбились патриотам в камуфляже и балаклавах, по Украине не прекращаются. Только в последние дни в столице разгромили два заведения. Сначала нападению подверглась "наливайка" в Соломенском районе, где "неизвестные патриоты" устроили погром в балаклавах с кувалдами и молотками. Спустя несколько дней еще одна группа активистов разгромила кафе, в котором проводилась незаконная продажа контрафактного алкоголя — после контрольной закупки "борцы за справедливость" разбили в "наливайке" окна и витрину. Впрочем, решать вопросы кулаками и оружием стало для молодых людей делом обыденным, а кто из них отметился в самых скандальных инцидентах — в обзоре РИА Новости Украина.

    "Нацкорпус"

    Созданный на базе полка "Азов" "Национальный корпус" развернул свою деятельность по всей стране. За последние месяцы сторонники Андрея Билецкого успели отметиться в нескольких городах. 

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    В Кременчуге члены "Нацкорпуса" возмутились расположением на территории сквера кафе, а уверения арендатора о том, что заведение имеет все необходимые документы и построено законно, никакого эффекта не дало. После этого участники "Нацкорпуса", большая часть которых была в масках, решили обрисовать фасад здания и наклеили на него плакаты. В дело вмешались правоохранители, что привело к стычкам с агрессивно настроенными молодыми людьми. 

    telegraf.in.ua
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

    Во Львове активисты решили разобраться с нацлотереей "Золотая подкова", устроив в масках налет на несколько помещений. "Нацкорпус" погром аргументировал бездействием правоохранительных органов и властей.

    В Харькове радикалы добрались даже до кино. Так несколько десятков молодых людей зашли на территорию НТУ "ХПИ", где снималась вторая часть сериала "По законам военного времени", начали ломать декорации, вспарывать мешки с соломой, срывать надписи со стен, а на их место повесили плакаты с информацией о зверствах НКВД. Также произошла стычка "Нацкорпуса" с сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия. 

    С14

    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Радикалы наступают. Львовский погром "Нацкорпуса"

    Активисты националистической организации С14 с сомнительной репутацией также не чужды рукоприкладству. В июне 2017 года активисты организации напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких. Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел в Киеве на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы".

    В ноябре члены организации нагрянули в Вишневое — к перевозчику "Кийтранс", чей водитель выгнал мать бойца АТО из маршрутки, отказав в льготном протесте. Сначала активисты избили водителя, а спустя некоторое время отправились к перевозчику, раскачав ворота и прорвавшись на территорию автопредприятия. Замдиректора "Кийтранса" вел переговоры и в результате договорился с агрессивно настроенными людьми в камуфляже.

    Вместе с тем немало шуму наделало не так давно заявление одного из лидеров С14 Евгения Карася. В частности, он сообщил о сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

    "Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в интервью одному из изданий, добавив, что данные передаются также "Азову" и "Правому сектору". 

    ОУН

    Активисты скандальной "Организации украинских националистов" не только штурмовали, дрались, но устраивали стрельбу и даже были замечены с гранатометом. Напомним, что 9 августа силовики пошли на штурм офиса ОУН в центре Киева после того, как в окне здания был замечен мужчина с гранатометом. После этого оуновцы устроили пикет под зданием МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции

    Смотрите также: Смотрите также: ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

    Однако этим дело не ограничилось, и осенью одиозный комбат ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу возле станции метро "Академгородок", после чего был задержан правоохранителями. 

    Позднее в Святошинском районном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для комбата, сторонники Коханивского сначала заблокировали зал судебных заседаний, а потом забаррикадировались. Полиция в ответ начала бросать светошумовые гранаты и применила слезоточивый газ. Оуновцы в итоге поломали мебель, пытаясь оттеснить правоохранителей, начали бить окна, чтобы выбраться наружу, ломать решетки, пытались взломать и ворота, и в результате разгромили помещение суда.

    facebook.com/kutiepov
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

    По данным открытых источников интернет

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