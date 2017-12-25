Страна погромов, штурмов и патриотов в балаклавах

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Погромы и штурмы, которые так полюбились патриотам в камуфляже и балаклавах, по Украине не прекращаются. Только в последние дни в столице разгромили два заведения. Сначала нападению подверглась "наливайка" в Соломенском районе, где "неизвестные патриоты" устроили погром в балаклавах с кувалдами и молотками. Спустя несколько дней еще одна группа активистов разгромила кафе, в котором проводилась незаконная продажа контрафактного алкоголя — после контрольной закупки "борцы за справедливость" разбили в "наливайке" окна и витрину. Впрочем, решать вопросы кулаками и оружием стало для молодых людей делом обыденным, а кто из них отметился в самых скандальных инцидентах — в обзоре РИА Новости Украина.

"Нацкорпус"

Созданный на базе полка "Азов" "Национальный корпус" развернул свою деятельность по всей стране. За последние месяцы сторонники Андрея Билецкого успели отметиться в нескольких городах.

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В Кременчуге члены "Нацкорпуса" возмутились расположением на территории сквера кафе, а уверения арендатора о том, что заведение имеет все необходимые документы и построено законно, никакого эффекта не дало. После этого участники "Нацкорпуса", большая часть которых была в масках, решили обрисовать фасад здания и наклеили на него плакаты. В дело вмешались правоохранители, что привело к стычкам с агрессивно настроенными молодыми людьми.

telegraf.in.ua Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

Во Львове активисты решили разобраться с нацлотереей "Золотая подкова", устроив в масках налет на несколько помещений. "Нацкорпус" погром аргументировал бездействием правоохранительных органов и властей.

В Харькове радикалы добрались даже до кино. Так несколько десятков молодых людей зашли на территорию НТУ "ХПИ", где снималась вторая часть сериала "По законам военного времени", начали ломать декорации, вспарывать мешки с соломой, срывать надписи со стен, а на их место повесили плакаты с информацией о зверствах НКВД. Также произошла стычка "Нацкорпуса" с сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия.

С14

Активисты националистической организации С14 с сомнительной репутацией также не чужды рукоприкладству. В июне 2017 года активисты организации напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких. Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел в Киеве на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы".

В ноябре члены организации нагрянули в Вишневое — к перевозчику "Кийтранс", чей водитель выгнал мать бойца АТО из маршрутки, отказав в льготном протесте. Сначала активисты избили водителя, а спустя некоторое время отправились к перевозчику, раскачав ворота и прорвавшись на территорию автопредприятия. Замдиректора "Кийтранса" вел переговоры и в результате договорился с агрессивно настроенными людьми в камуфляже.

Вместе с тем немало шуму наделало не так давно заявление одного из лидеров С14 Евгения Карася. В частности, он сообщил о сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

"Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в интервью одному из изданий, добавив, что данные передаются также "Азову" и "Правому сектору".

ОУН

Активисты скандальной "Организации украинских националистов" не только штурмовали, дрались, но устраивали стрельбу и даже были замечены с гранатометом. Напомним, что 9 августа силовики пошли на штурм офиса ОУН в центре Киева после того, как в окне здания был замечен мужчина с гранатометом. После этого оуновцы устроили пикет под зданием МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.

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Однако этим дело не ограничилось, и осенью одиозный комбат ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу возле станции метро "Академгородок", после чего был задержан правоохранителями.

Позднее в Святошинском районном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для комбата, сторонники Коханивского сначала заблокировали зал судебных заседаний, а потом забаррикадировались. Полиция в ответ начала бросать светошумовые гранаты и применила слезоточивый газ. Оуновцы в итоге поломали мебель, пытаясь оттеснить правоохранителей, начали бить окна, чтобы выбраться наружу, ломать решетки, пытались взломать и ворота, и в результате разгромили помещение суда.

facebook.com/kutiepov Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

По данным открытых источников интернет