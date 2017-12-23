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    "Патриотический" тренд. В Киеве разгромили очередную "наливайку"

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    Радикализм захватил Украину (71)

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    Очередной "самосуд" в балаклавах произошел на Виноградаре. Группа неизвестных молодых людей в масках и черных костюмах разгромили заведение на проспекте Правды.
    Facebook Киев Оперативный

    Неизвестные в масках разгромили очередную незаконную, по их словам, "наливайку" в Киеве. Очередной погром с кувалдами произошел накануне на проспекте Правды, 66 (ж/м Виноградарь, Подольский район). 

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    Видео со страницы Facebook "Киев. Оперативны"
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    Видео "акции прямого действия" обнародовало издание "Киев Оперативный". 

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    "Минус еще одна "наливайка" без лицензии, на этот раз — проспект Правды, 66. Как всегда, "суррогат", отсутствие лицензии и т.д. На помощь с этим рассадником пьяных дебошей местным жителям пришли молодые люди в черном, которые на этот раз были еще и в шляпах Дедов Морозов. Почему они этим занимаются? Видимо, потому, что ответственные лица умеют только крышевать этот черный бизнес", — говорится в сообщении.

    Отметим, что в пятницу, 22 декабря, группа неизвестных совершила еще один погром в "кофе-наливайке". Адрес заведения не уточняется. Также сообщалось, что на днях молодые люди в балаклавах разнесли "наливайку" в Соломенском районе Киева (на ул. космонавта Комарова).

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    Отличие погрома на Виноградаре заключается в том, что его участники, изменив голоса, записали видеообращение. 

    Примечательно, что официальной реакции полиции на серию погромов в общепитах столицы до сих пор нет. 

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