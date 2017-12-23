"Патриотический" тренд. В Киеве разгромили очередную "наливайку"

Неизвестные в масках разгромили очередную незаконную, по их словам, "наливайку" в Киеве. Очередной погром с кувалдами произошел накануне на проспекте Правды, 66 (ж/м Виноградарь, Подольский район).

Видео "акции прямого действия" обнародовало издание "Киев Оперативный".

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"Минус еще одна "наливайка" без лицензии, на этот раз — проспект Правды, 66. Как всегда, "суррогат", отсутствие лицензии и т.д. На помощь с этим рассадником пьяных дебошей местным жителям пришли молодые люди в черном, которые на этот раз были еще и в шляпах Дедов Морозов. Почему они этим занимаются? Видимо, потому, что ответственные лица умеют только крышевать этот черный бизнес", — говорится в сообщении.

Отметим, что в пятницу, 22 декабря, группа неизвестных совершила еще один погром в "кофе-наливайке". Адрес заведения не уточняется. Также сообщалось, что на днях молодые люди в балаклавах разнесли "наливайку" в Соломенском районе Киева (на ул. космонавта Комарова).

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Отличие погрома на Виноградаре заключается в том, что его участники, изменив голоса, записали видеообращение.

Примечательно, что официальной реакции полиции на серию погромов в общепитах столицы до сих пор нет.