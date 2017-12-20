Кино о войне и патриотизме. Фильм "Киборги": заказанный успех

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Рекорд "Киборгов"

Главным культурным событием уходящего года стал выход в прокат нашумевшей военной драмы "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева, посвященной обороне Донецкого аэропорта.

Как и ожидалось, фильм не оставил никого равнодушным, побив все рекорды кассовых сборов. Лишь за первые выходные проката лента набрала более 8 миллионов гривен при 47-миллионном бюджете.

По данным Госкино, за два уик-энда "Киборги" в прокате собрали более 15,7 млн грн, а фильм увидели 212 182 зрителей. "Киборги" побили рекорд кассовых сборов за выходные, собрав более 8 млн грн.

При этом по задумке создателей картины, каждые 5 грн от приобретенного билета на фильм будут перечислены в фонд "Вернись живым" семьям погибших "киборгов"".

Теперь фильм покажут депутатам Рады 21 декабря после утреннего заседания.

Кроме того, Украина планирует привезти фильм в Португалию. "Мы планируем привезти ленту "Киборги" в Португалию и показать ее местным зрителям. Эта картина затрагивает самые глубины души и сердца. Я не мог это не почувствовать, ведь сам был непосредственным участником тех событий. Уверен, что этот фильм никого не оставит равнодушным", – заявил президент Петр Порошенко.

О чем фильм

Картина рассказывает об украинских военных, которые обороняли Донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. Главные герои фильма — это собирательные образы, списанные с реальных "киборгов", среди которых были как кадровые украинские военные, так и представители добровольческих батальонов. Главные роли исполнили Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Роман Ясиновский.

"Эта лента про героев, которые творят современную историю, войну, развязанную не нами, и ряд вопросов, которые волнуют украинцев. Это фильм о людях и для людей" – заявляли создатели картины.

В фильме показаны лишь отдельные дни военных: с момента прибытия нескольких новобранцев на позицию и до очередной ротации.

Без лишних предисловий фильм начинается с приезда новоприбывших бойцов в Пески. На первый взгляд, не всем им место на войне. Кто-то слишком стар, кто-то неопытен, а кто-то чересчур воодушевлен. Их доставляют в Донецкий аэропорт, где мужчинам предстоит изучить местные порядки и быть готовыми к атакам.

Фото из открытых источников Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок "Киборгов"

Впрочем, как говорит режиссер Ахтем Сейтаблаев, "Киборги" — это не боевик: "По жанру это военная драма, но кино не о войне, а о мире, который рождается в войне. Поэтому так много разговоров между героями о том, какую страну они защищают и в какой хотят жить".

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В фильме много философских разговоров: о том, "за что любить Украину", о мотивации на войне и терпимости, и даже о том, можно ли считать Гоголя украинским писателем.

Часть героев "Киборгов" — русскоязычные, их реплики сопровождаются украинскими субтитрами.

Успех и бойкот

Напомним, в украинских кинотеатрах фильм "Киборги" вышел в День вооруженных сил Украины, 6 декабря, а в 2018 году лента будет презентована на телеканале "1+1".

До этого был цикл презентаций в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, а официальная премьера картины состоялась в Киеве.

По многим городам премьеры фильма собрали аншлаги, в частности в Запорожье, Чернигове, прифронтовом Мариуполе, картину встречали аплодисментами.

Сорвали показ

Однако нашлись и те, кто не разделил всеобщего восхищения.

Так, 17 декабря в Запорожье неожиданно отменили показ фильма "Киборги", который планировался в кинотеатре "Довженко".

По словам зрителей, показ был отменен без объяснения причин, сообщал 061.ua.

Позже директор кинотеатра Марина Кудерчук в соцсетях пояснила, что показ якобы был отменен из-за встречи Общества ветеранов АТО, которые попросили выделить им зал для проведения собрания именно в то время, когда там должны были идти "Киборги".

В свою очередь возмущенные зрители говорили, что никаких предупреждений о том, что сеанс не состоится, не было ни на сайте кинотеатра, ни на входе, хотя просьба о выделении зала под собрание была подана еще за неделю до проведения.

Скриншот Кадр из фильма "Киборги"

Кроме того, в двух кинотеатрах в Черновцах отказались брать "Киборгов" в прокат.

"Например, в Черновцах есть два современных кинотеатра — имени Ольги Кобылянской и "Кинопалац". Они отказались брать "Киборгов" в прокат", — рассказывала ZN.UA продюсер фильма Иванна Дядюра.

При этом, по ее словам, отказ не был ничем мотивирован. "Мы им сначала писали письменные запросы, звонили. Но там просто перестали брать трубку и отвечать. И вот, пожалуй, таких откровенных бойкотов "Киборгов" больше в Украине нигде и не было", — отмечала она.

Отзывы

В целом "Киборги" собрали положительные отзывы. Некоторые отмечали, что это огромный шаг вперед в развитии отечественного кинематогрофа. Правда, добавляли, что снимать фильм о боях на Донбассе, когда они еще идут, — это рискованное решение. Тем более показывая бойцов, прототипами которых стали погибшие солдаты.

Первый замглавы Госкино Сергей Неретин вобще заявил, чтобы критики "Киборгов" оставили при себе негативные отзывы о фильме.

По словам Неретина, картина предназначена исключительно для украинской аудитории.

Также замглавы Госкино призал придержать "бестолковую" критику, пока Украина не погасит конфликт на востоке страны и не вернет Крым обратно. Тех, кто не согласен с написанным, Сергей попросил удалиться из друзей.

Однако в комментариях к посту Неретина пользователи отметили, что не стоит хвалить кино только потому, что оно патриотическое и мнения у зрителей могут отличаться.

Политэксперт Юрий Романенко считает, что фильм "Киборги" неплохо отражает состояние украинского общества с его сбитой оптикой.

Однако, по его мнению, это однозначно шаг вперед в сторону добротного отечественного кино. По его мнению, вреда от фильма точно не будет, поэтому это уже успех.

"Грустное и плохо загримированное постное лицо министра (не удержались таки от соблазна) Нищука и традиционная грустная песня Вакарчука в конце есть квинтэссенцией этой эклектичной и противоречивой картины с затянутыми синтетическими диалогами и попыткой всунуть в час пятьдесят максимум сюжетных линий при минимуме ресурсов. В итоге картина неплохо отражает состояние нашего общества с его сбитой оптикой. Вреда от него точно не будет, поэтому это уже успех", — пишет он у себя в Facebook.

По его мнению, в картине каждый найдет свое и она однозначно для внутреннего рынка.

По материалам из открытых источников интернет