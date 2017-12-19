Депутатам Рады покажут "Киборгов"

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Народным депутатам покажут художественный фильм "Киборги" о событиях в Донецком аэропорту. Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий на заседании согласительного совета в Верховной Раде.

По его словам, показ состоится 21 декабря в 14:00 в помещении парламента на третьем этаже после утреннего заседания.

Также запланирована встреча парламентариев с рабочей группой, снявшей "Киборгов", сообщает Liga.net.

Ранее глава Госкино Филипп Ильенко сообщил, что лента режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" установила новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам. В первый уикенд проката фильм собрал 8,186 млн гривен.