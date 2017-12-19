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    Культура

    Депутатам Рады покажут "Киборгов"

    (обновлено: )12602
    По словам Николая Княжицкого, показ фильма состоится 21 декабря в 14:00 в помещении Верховной Рады на третьем этаже после утреннего заседания.
    Афиша фильма Киборги
    Фото ТСН

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Народным депутатам покажут художественный фильм "Киборги" о событиях в Донецком аэропорту. Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий на заседании согласительного совета в Верховной Раде.

    Юрий Романенко
    Юрий Романенко, facebook
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    По его словам, показ состоится 21 декабря в 14:00 в помещении парламента на третьем этаже после утреннего заседания.

    Также запланирована встреча парламентариев с рабочей группой, снявшей "Киборгов", сообщает Liga.net.

    Ранее глава Госкино Филипп Ильенко сообщил, что лента режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" установила новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам. В первый уикенд проката фильм собрал 8,186 млн гривен. 

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